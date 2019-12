Sterling đưa Man City vào bán kết Cup Liên đoàn Anh

Cú đúp của Raheem Sterling ở nửa đầu hiệp hai giúp Man City hạ chủ nhà Oxford United 3-1 tại tứ kết Cup Liên đoàn hôm 18/12.

* Ghi bàn: Taylor 46 - Cancelo 22, Sterling 50 & 70.

Oxford United 1-3 Man City

So với khi thất thủ 0-3 dưới tay Man City ở vòng ba Cup Liên đoàn mùa trước, Oxford chơi tốt hơn rất nhiều trong lần tái ngộ tại tứ kết hôm 18/12. Tuy nhiên, đội bóng đến từ League One - hạng ba, trong thứ bậc các giải bóng đá nhà nghề Anh - vẫn không thể san lấp khoảng cách mênh mông về đẳng cấp so với đối thủ lắm tiền nhiều của thành Manchester.

Thống kê sau trận đấu trên sân Kassam cho thấy Oxford có tới 18 lần dứt điểm. Chưa lần nào dưới thời Guardiola, Man City để đối phương dứt điểm nhiều đến vậy. Nhưng 18 lần dứt điểm ấy chỉ mang lại cho đội chủ nhà đúng một bàn, từ khoảnh khắc loé sáng xuất thần của trung phong Matty Taylor, và một số pha làm khó thủ môn Man City Claudio Bravo ở hiệp hai.

Man City cũng có 18 lần dứt điểm, nhưng khác biệt lớn nằm ở chỗ họ ghi được tới ba bàn.

Sterling mang băng đội trưởng và chứng tỏ anh xứng đáng với vị trí đầu lĩnh đó bằng hai bàn quan trọng, định đoạt thắng lợi cho Man City. Ảnh: PA.

Hậu vệ phải Joao Cancelo mở tỷ số từ phút 22, với một cú sút đập nhẹ vào chân cầu thủ đối phương, sau tình huống phối hợp lên bóng từ sân nhà như đá tập. Sang hiệp hai, sau khi để Oxford gỡ hoà và chơi hưng phấn, Man City nhanh chóng lập lại trật tự với cú đúp của Sterling, đếu đến từ những cú sút ở góc gần.

Chiến thắng 3-1 giúp Man City có chỗ ở vòng bốn đội cuối cùng, và đi tiếp trên con đường bảo vệ chiếc Cup Liên đoàn. Mùa trước, thầy trò Guardiola hạ Chelsea bằng loạt đá luân lưu sau khi hoà 0-0 trong trận chung kết.

Đội hình thi đấu:

Oxford (4-3-3): Archer - Long, Dickie, Moore, Ruffels - Gorrin, Baptiste (Mousinho 87), Brannagan - Agyei (Sykes 57), Taylor (Mackie 75), Fosu

Man City (4-3-3): Bravo - Cancelo, Harwood-Bellis, Garcia, Zinchenko - Foden, Rodrigo (Gundogan 59), Bernardo - Mahrez, Sterling (Bernabe 76), Angelino (Jesus 62)

Nhật Tảo