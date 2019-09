Rivaldo: 'Barca đừng vội để Messi trở lại'

Cựu tiền đạo Barca Rivaldo cho rằng đội bóng cũ nên tạo điều kiện cho Lionel Messi hồi phục, dù có thể kéo dài một tháng.

"Barca không nên vội vã để Messi trở lại sau chấn thương. Cậu ấy đã 32 tuổi, chơi bóng ở cấp độ cao nhất trong suốt thời gian dài mà không nghỉ ngơi. Vì vậy, việc Messi chấn thương là điều hiển nhiên. Barca phải để Messi bình phục hoàn toàn, và không bị tái phát khi trở lại đội, dù có phải vắng cậu ấy trong hai, ba tuần hoặc một tháng", Rivaldo chia sẻ trên Betfair.

Messi từng nghỉ cả bốn trận đầu của Barca tại La Liga mùa này. Mãi đến hôm 24/9, anh mới lần đầu đá chính cho đội trong trận thắng Villarreal 2-1 ở vòng 6. Tiền đạo đội trưởng đá phạt góc để Antoine Griezmann mở tỷ số.

Messi bị đau từ phút 30 trận thắng Villarreal và bị thay người trong thời gian giữa trận. Ảnh: Reuters.

Nhưng chỉ sau khoảng 30 phút hiện diện trên sân, Messi bị đau. Anh cố đá nốt thời gian còn lại của hiệp một sau khi được chăm sóc y tế, nhưng phải nhường chỗ cho Ousmane Dembele đầu hiệp hai. Sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde xác nhận Messi dính chấn thương cơ háng. "32 tuổi không giống như 25 tuổi. Vì vậy, Messi cần giữ gìn thể lực tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không xem đây là dấu hiệu của sự suy giảm ở Messi. Cậu ấy sẽ trở lại và có thêm vài năm nữa để chơi bóng ở cấp độ cao nhất", Rivaldo nhấn mạnh.

Sự vắng mặt của Messi phần nhiều khiến Barca bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà ĐKVĐ chỉ giành bảy điểm qua năm vòng, tụt xuống thứ bảy tại La Liga. Điều đó cho thấy Messi luôn đóng vai trò quan trọng ở Barca. Mùa trước, tiền đạo 32 tuổi đã ghi tới 51 bàn sau 50 trận cho Barca. Đây cũng là một trong những lý do giúp anh giành giải The Best.

Dù có những ý kiến trái chiều, Rivaldo khẳng định chiến thắng dành cho Messi là hợp lý. "Tôi tin rằng Messi xứng đáng nhận giải thưởng này, sau những gì cậu ấy đã làm mùa trước. Messi chỉ vô địch La Liga, nhưng cậu ấy đã ghi tới 50 bàn, 22 kiến tạo sau 51 trận trên tất cả đấu trường. Các cuộc bình chọn kiểu này luôn có tranh cãi về ai xứng đáng hơn. Dù vậy, đây là giải thưởng cá nhân nên Messi là người giỏi nhất năm 2019, bất chấp các đội của cậu ấy không giành được nhiều danh hiệu", Rivaldo nói.

Thảo Nguyên (theo Goal)