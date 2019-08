Rio Ferdinand: 'Maguire sẽ chịu áp lực so sánh với Van Dijk'

Danh thủ người Anh chỉ ra những vấn đề lớn mà đàn em ở Man Utd sắp đối mặt khi trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

"Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của Harry Maguire sắp tới sẽ là sự so sánh với Virgil van Dijk. Tôi đã thấy điều đó, với so sánh kiểu 'À, cậu ấy sẽ giúp Man Utd đổi vận, tương tự Van Dijk ở Liverpool'. Nhưng đây là hai trường hợp khác nhau. Van Dijk đến khi Liverpool đã gần hoàn thiện, trên đà chinh phục các danh hiệu. So với Man Utd hiện tại, Liverpool ở gần vị thế một đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh hơn. Vì thế, tôi thấy đây là hai trường hợp khác biệt", Ferdinand nói trên joe.co.uk hôm 8/8 khi được hỏi về tân binh của Man Utd.

Sau những thành công lớn cùng Liverpool, Van Dijk sẽ đặt ra những chuẩn mực so sánh cho Maguire.

Harry Maguire vừa ra mắt ở Man Utd hôm 5/8, sau vụ chuyển nhượng trị giá 97 triệu USD từ Leicester City. Khoản phí ấy biến trung vệ 26 tuổi này thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, vượt qua kỷ lục cũ 94 triệu USD thuộc về Van Dijk, người gia nhập Liverpool từ Southampton hồi tháng 1/2018.

Điều này cũng làm nảy sinh kỳ vọng to lớn vào Maguire. Anh được chờ đợi sẽ gặt hái thành công, tương tự cách Van Dijk giúp Liverpool đua tranh quyết liệt ngôi báu ở Ngoại hạng Anh và đăng quang tại Champions League. Tuy nhiên, theo Ferdinand, so sánh giữa hai trường hợp này là không thỏa đáng. Anh nói: "Vì Maguire đắt giá hơn Van Dijk, mọi người mong cậu ấy sẽ làm được ít nhất bằng, hoặc hơn những gì Van Dijk đã làm, về tầm ảnh hưởng với đội. Nhưng tôi nghĩ vấn đề không như vậy. Không thể dự đoán một cầu thủ sẽ thành công hay không. Nếu là fan của Man Utd, mọi người có thiên hướng nghĩ Maguire sẽ thành công".

"Maguire có một số phẩm chất tuyệt vời, chẳng hạn sự tự tin khi cầm và xử lý bóng. Cậu ấy thuộc số hậu vệ hay nhất thế giới, nếu chỉ xét ở những phẩm chất ấy. Nhưng Man Utd cần nhiều hơn thế, đội cần một cá tính lớn, một thủ lĩnh từ tuyến phòng ngự. Và những người gần gũi với cậu ấy có nói với tôi rằng Maguire có thể đáp ứng yêu cầu đó của Man Utd, vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện", cựu trung vệ Man Utd phân tích thêm.

Maguire sẽ sớm đối mặt với áp lực từ cái mác hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Với mức giá kỷ lục, Maguire sẽ không chỉ đối mặt với áp lực kỳ vọng từ người hâm mộ, mà còn từ chính các đồng đội, ngay từ những buổi tập đầu tiên. Ferdinand phân tích: "Tất cả sẽ nhìn vào cú chạm bóng đầu tiên, đường chuyền đầu tiên của Maguire, và sẽ có những câu hỏi. Còn nếu Maguire mắc lỗi, mọi người sẽ thắc mắc 'Cậu này giá bao nhiêu nhỉ?'. Maguire sẽ chịu những áp lực kiểu đó và áp lực càng tăng lên bội phần vì cái giá kỷ lục của cậu ấy. Trên sân tập, đồng đội sẽ tò mò muốn xem Maguire có đủ tốt không, có những phẩm chất gì mà khiến CLB chi tận 97 triệu USD".

Ferdinand cũng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi đầu quân cho Man Utd trong hè 2012. Anh vì thế hiểu rõ những áp lực đang chờ đợi Maguire ở đội bóng cũ, nhưng cựu trung vệ này cũng lạc quan rằng đàn em sẽ thành công nếu vượt qua được áp lực tâm lý. "Maguire phải biết kiểm soát cảm xúc khi chơi bóng. Và nếu làm được điều đó, bỏ sang một bên những áp lực từ bên ngoài, cậu ấy sẽ có cơ hội tuyệt vời để thành công", Ferdinand nói thêm.

Thảo Nguyên (theo Metro)