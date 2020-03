PSG vào tứ kết Champions League

PhápNeymar và Bernat lập công giúp PSG hạ Dortmund 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.

Ghi bàn: Neymar 28', Bernat 45'+1.

Thẻ đỏ: Can 89'.

Covid-19 khiến PSG phải đấu trận lượt về trên sân nhà không khán giả. Nhưng bốn khán đài vắng lặng không làm họ đánh mất cảm giác thân thuộc tại Parc des Princes. Các học trò Thomas Tuchel nhập cuộc với bất lợi thua 1-2 ở lượt đi, nhưng ghi hai bàn ngay trong hiệp một để đảo ngược tình thế.

Cầu thủ PSG mừng bàn mở tỷ số của Neymar. Ảnh: AP.

Thi đấu không có khán giả cũng không ảnh hưởng đến phong độ sân nhà của Neymar tại Champions League. Tiền đạo Brazil bay người đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Angel Di Maria ở phút 28, trong tình huống hàng thủ Dortmund bỏ lỏng hoàn toàn ngôi sao PSG. Đó là bàn thắng thứ 26 của Neymar trên sân nhà tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Pha đánh đầu ghi bàn trong thế không người kèm của Neymar (số 10). Ảnh: AP.

Bàn thắng đó cũng thay đổi thế trận, biến Dortmund từ đội nắm lợi thế thành đội buộc phải ghi bàn. Đội khách không thể tiếp tục lùi sâu phòng ngự, như ý đồ ban đầu của HLV Lucien Favre. Khi dâng cao, họ gặp khó khi PSG chia cắt tốt bộ ba Jadon Sancho, Erling Haaland và Thorgan Hazard. Chỉ Sancho có cơ hội nhờ khả năng di chuyển rộng. Tuyển thủ Anh có hai cú sút trúng hướng cầu môn, nhưng bóng đều bị Keylor Navas bắt gọn.

Cũng giống lượt đi, HLV Favre nhấn mạnh rằng phong độ hàng thủ Dortmund có ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Trận này, hàng phòng ngự đội bóng Đức chơi tệ hơn nhiều so với trận đấu cách đây ba tuần. Họ liên tục chuyền hỏng cũng như để lộ nhiều khoảng trống khi PSG phản công. Từ một tình huống như vậy, Pablo Sarabia thoát xuống bên cánh phải, chuyền vào vòng cấm để hậu vệ Juan Bernat đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Mbappe (trái) vào sân dù chưa hoàn toàn khỏi ốm. Ảnh: Reuters.

Dortmund cần một bàn để nuôi hy vọng. Nhưng trên sân khách, những pha phối hợp của họ tỏ ra rời rạc. Trước hàng thủ lùi thấp của PSG, những pha dứt điểm của Dortmund trong hiệp hai chủ yếu là những cú sút xa. Đại diện Đức cũng không dám dâng đội hình lên quá cao, vì lo ngại những đợt phản công của PSG qua chân Kylian Mbappe – người sở hữu những pha bứt tốc nguy hiểm sau khi vào sân phút 64.

Hiệp hai trôi về những phút cuối mà không có cơ hội thực sự rõ rệt của hai đội. Điểm nhấn lại đến ở cơn mưa thẻ phút 89, khi Emre Can phạm lỗi ngăn cản pha đi bóng của Neymar. Tiền đạo PSG sau đó khiêu khích, khiến Can không giữ được bình tĩnh. Tiền vệ Dortmund đẩy Neymar ngã ra sân, khơi mào cho pha ẩu đả sau đó của cầu thủ hai đội. Hậu quả là Can nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Neymar, Marquinhos và Di Maria nhận thẻ vàng. Di Maria, dù đã rời sân, vẫn nhận án phạt do băng từ trên khán đài xuống để tham gia xô xát. Tiền vệ Argentina bị treo giò ở trận kế tiếp tại giải.

Can (trái) đẩy ngã Neymar và nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Thiếu người, Dortmund bất lực trong năm phút bù giờ và chấp nhận thua 0-2. Với PSG, tổng tỷ số thắng 3-2 giúp họ lần đầu vào đến tứ kết sau ba mùa liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8.

Đội hình thi đấu:

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes (Kouassi 90+2), Gueye; Di Maria (Kurzawa 79), Sarabia (Mbappe 64); Neymar, Cavani.

Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (Gotze 87), Can, Witsel (Reyna 71), Guerreiro; Sancho, Hazard (Brandt 68), Haaland.

Nhân Đạt·