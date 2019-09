PSG đè bẹp Real Madrid

Nhờ cú đúp của Angel Di Maria, PSG đại thắng 3-0 trước Real ở trận ra quân Champions League tối 18/9.

Bàn thắng: Di Maria 14', 33', Meunier 90'+1.

Trong khi Neymar bị treo giò, Kylian Mbappe và Edison Cavani nghỉ thi đấu do chấn thương, PSG thi đấu lấn lướt bằng hàng công gồm Angel Di Maria, Mauro Icardi và Sarabia. Họ dồn ép Real ngay sau tiếng còi khai cuộc, điều hiếm khi xảy ra trong những cuộc đối đầu trước.

Không chịu nổi sức ép liên tục gia tăng, Real sớm nhận bàn thua. Sau khi nhận quả tạt cánh trái của Juan Bernat, Di Maria quyết đoán dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ thành Thibaut Courtois. Đây là dấu mốc đẹp để tiền đạo người Argentina kỷ niệm tròn 100 trận đấu ở Champions League.

Courtois bất ngờ trước cú sút của Di Maria. Ảnh: EPA.

Một trong những lý do khiến hàng thủ Real chơi không tốt là mất ba phần tư thành viên đá chính. Do thẻ đỏ nhận trong trận thua Ajax Amsterdam mùa trước, Sergio Ramos và Nacho đều phải ngồi ngoài. Hậu vệ trái Marcelo cũng vắng mặt với lý do chấn thương. Bộ tứ vệ đá chính gồm Carvajal, Eder Militao, Varane và Ferland Mendy chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau.

Ngoài hàng thủ, Real còn gặp vấn đề với hàng công. Trong lần đầu tiên chơi cùng nhau, bộ ba Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale thiếu sự sắc bén để có thể uy hiếp khung thành PSG. Hàng tiền vệ cũng không tạo được nhiều đột biến, do vắng Luka Modric và Isco. Suốt trận, đội khách không có một cú dứt điểm nào đưa bóng hướng trúng mục tiêu - điều chưa từng xảy ra với họ trong 167 trận đấu đã qua ở Champions League kể từ mùa giải 2003-2004.

Phút 33 Real phải chịu bàn thua thứ hai. Di Maria một lần nữa tỏa sáng khi tung cú sút xa đánh bại Courtois.

Cú sút xa của Di Maria quá hiểm để Real ngăn cản. Ảnh: Reuters.

Hai phút sau, Bale có pha xử lý ấn tượng, khi tâng bóng qua một loạt cầu thủ PSG ngay trước cấm địa rồi quăng chân phải vuốt bóng qua đầu thủ thành Keylor Navas. Đó sẽ là một bàn thắng tuyệt đẹp, và có ý nghĩa lớn về mặt cục diện trận này nếu như được công nhận. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài Anthony Taylor cho rằng Bale để tay chạm bóng trước khi dứt điểm.

PSG tiếp tục chiếm ưu thế đến đầu hiệp hai. Nếu may mắn hơn, Di Maria có thể đã lập hat-trick vào lưới đội bóng cũ. Thủ môn Courtois cũng cứu được một bàn thua cho Real khi đối mặt với Sarabia.

Với sự xuất hiện của Lucas Vazquez và Vinicius, hàng công của Real phần nào được cải thiện về nhịp độ và các phương án. Benzema có một bàn không được công nhận do lỗi việt vị, trước khi đánh đầu bóng vọt xà.

Chấp nhận cho Real tấn công, nhưng PSG vẫn kiểm soát được tình hình. Và nhờ một pha tổ chức phản kích trong khoảng thời gian đá bù, họ có thêm bàn thắng. Hai hậu vệ cánh Juan Bernat và Thomas Meunier phối hợp với nhau qua mặt hàng thủ Real, trước khi Meunier ấn định chiến thắng 3-0.

Hazard hoàn toàn im tiếng do chưa tìm được sự kết nối với các đồng đội mới. Ảnh: Reuters.

Nhờ trận ra mắt hoành tráng, PSG vượt lên dẫn đầu bảng A. Ở trận đấu còn lại, Club Brugge hòa 0-0 với Galatasaray.

Đội hình thi đấu

PSG: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos (Ander Herrera, 69'), Gueye; Di María, Icardi (Choupo.-Moting, 60'), Sarabia (Diallo, 89').

Real: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, James (Jovic, 69'), Kroos; Bale (Vinicius, 81'), Benzema y Hazard (Lucas Vazquez, 69').

Thanh Quý