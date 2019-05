Pochettino: 'Tottenham đang sống trong mơ khi hiện diện ở bán kết'

HLV Tottenham tự hào với thành tựu lớn lao mà ông và học trò đạt được tại Champions League mùa này.

* Tottenham - Ajax: 2h thứ Tư 1/5, giờ Hà Nội.

"Tôi đang sống trong giấc mơ của mình", HLV Mauricio Pochettino phát biểu hôm 29/4. "Vào bán kết Champions League với Tottenham chỉ là giấc mơ cách đây bốn năm, và giờ đây, chúng tôi đang ở trong giấc mơ đó. Nhưng bạn phải luôn mơ mộng lên cung trăng, nếu bạn muốn bay lên bầu trời. Khi bạn có tham vọng và muốn đạt được những điều lớn lao, bạn cần phải có giấc mơ".

Pochettino và các học trò đang sống trong giấc mơ của chính họ, khi vào tới bán kết Champions League.

Tottenham ổn định trong nhóm top 4 Ngoại hạng Anh nhiều năm qua, nhưng phải tới mùa này, họ mới tiến xa đến vậy ở Champions League khi giành vé vào bán kết. Khi Pochettino mới tiếp quản đội bóng hồi hè 2014, thành tích tốt nhất của Tottenham ở giải đấu số một châu Âu mới là vào tứ kết mùa 2010-2011.

Trước khi làm nên lịch sử cho đội bóng với tấm vé vào bán kết, Tottenham đã trải qua những thời khắc căng thẳng trên lằn ranh sinh tử ở tứ kết với Man City. Thầy trò Pochettino chỉ vượt qua đối thủ đồng hương nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương, với thắng lợi 1-0 trên sân nhà ở lượt đi và thất bại 3-4 ở lượt về. Đúng phút bù giờ cuối cùng trận tứ kết lượt về, Raheem Sterling sút tung lưới Tottenham, nhưng công nghệ VAR từ chối pha lập công này vì cho rằng Sergio Aguero việt vị trước khi chuyền cho chân sút người Anh.

"Ở lần thủng lưới thứ năm, cảm xúc của chúng tôi đã lên xuống rất nhanh, từ thất vọng đến thở phào nhẹ nhõm vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp. Chỉ lúc ấy, tôi mới thấy trận đấu trôi qua", Mauricio Pochettino nói với Goal. "Để giành chiến thắng, một đội cần có nhiều thứ, không chỉ là các vấn đề chiến thuật, chất lượng cầu thủ, mà còn là may mắn. Chúng tôi không quá tự hào về chiến thắng chung cuộc trước Man City, nhưng Tottenham tự hào về lòng can đảm và những gì đã thể hiện".

Pochettino (trái) thua hai trong ba trận gần nhất gặp Guardiola, nhưng lại giành vé vào bán kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Trận thua Tottenham khiến thầy trò Pep Guardiola chịu nhiều sức ép. Pochettino cho rằng điều này không công bằng. Ông nói tiếp: "Những người không đoạt danh hiệu thường bị gắn mác thất bại nhanh chóng. Tôi không thích điều ấy vì vô địch Champions League không dễ dàng. Chỉ có Real Madrid ba lần liên tiếp vô địch và nó thật khó tin, bởi đó giải là khó khăn bậc nhất bên cạnh Ngoại hạng Anh".

Thắng Nguyễn