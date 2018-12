Pele: 'Ronaldo là cầu thủ số một thế giới hiện nay'

Pele và Maradona bỏ qua hiềm khích để hướng tới Euro / Pele: 'Messi hay nhất thế giới bây giờ'

Pele không mất nhiều thời gian để khẳng định Cristiano Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, đứng trên kình địch Lionel Messi. Ông cũng kể rành mạch 10 huyền thoại trong quá khứ có thể cạnh tranh cho danh hiệu này.

"George Best, Bobby Moore, Jairzinho, Bobby Charlton, Pele, Zico, Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Maradona", Pele đếm trên đầu ngón tay. "Bây giờ, bạn có thể tính thêm Cristiano Ronaldo và Messi. Nhưng chỉ có hai người này thì không tốt cho bóng đá".

Pele khen Ronaldo là cầu thủ số một thế giới hiện nay. Ảnh: AFP.

"Thời điểm này, cầu thủ hay nhất thế giới là Ronaldo. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Nếu tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì cậu ta là người đầu tiên tôi chọn. Nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc vì bây giờ và trong năm năm gần đây, chỉ có hai ngôi sao. Vài năm trước, bạn có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp đó", Pele nhấn mạnh.

Pele tham dự lễ đăng quang Quả bóng Vàng của Ronaldo ba năm trước và xem đó là một vinh dự. Huyền thoại người Brazil vừa bán đấu giá 2.000 kỷ vật của bản thân. Cristiano Ronaldo làm ông nhớ lại Ronaldo "béo", cựu tiền đạo của đội tuyển Brazil. Pele cho rằng cả hai người đều có những tố chất khiến các hậu vệ phải khiếp sợ.

Khi được hỏi về việc so sánh giữa Ronaldo với ông và Maradona, Pele nói đó là điều khó khăn, không chỉ bởi sự khác biệt giữa hai thế hệ mà còn là sự khác biệt giữa vị trí thi đấu của ba người trên sân.

"Maradona và tôi có chút khác biệt với cậu ấy. Cristiano chơi cao hơn trên sân, bó vào trung tâm hơn, trực diện hơn để tìm kiếm nhiều bàn thắng hơn. Nhưng điều quan trọng cậu ấy là cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Cậu ấy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Đó là điểm tương đồng", Pele tuyên bố.

"Chúng ta không thể so sánh Pele và Maradona với Cristiano vì chúng tôi là những người đá lùi về phía sau. Chúng tôi đá sâu hơn, cậu ấy nhô cao hơn. Cậu ấy giống Ronaldo (người Brazil) hơn. Bạn có thể so sánh hai người đó. Khi so với Messi cũng vậy, hai người đó có phong cách hoàn toàn khác. Messi chơi ở khu trung tuyến nhiều hơn. Cậu ấy là một cầu thủ, một chân chuyền tuyệt vời. Ronaldo thì giống tiền đạo, một số 9 hơn. Phong cách của cậu ấy khác Messi", huyền thoại người Brazil nói tiếp.

Vĩnh San