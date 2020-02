Neville chê cách chuyển nhượng của Man Utd

Cựu danh thủ Gary Neville thất vọng về việc Man Utd mượn tiền đạo Odion Ighalo để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng công.

"Họ chỉ cần một tiền đạo lấp chỗ trống và Ighalo là giải pháp. Họ đã có chín tháng để mua một tiền đạo và đó là kết quả. Trên thực tế, họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn vì biết Alexis Sanchez và Romelu Lukaku sẽ ra đi. Những gì xảy ra cho thấy Man Utd đang vật lộn với thị trường chuyển nhượng", Gary Neville nói.

Ighalo từng chơi cho Watford trước khi sang Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ighalo, tiền đạo 30 tuổi của Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc), là lựa chọn của Man Utd trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1. Hợp đồng cho mượn có thời hạn sáu tháng và không kèm điều khoản mua đứt.

Trước khi ký với Ighalo, Man Utd từng thất bại trong việc mua Josh King từ Bournemouth. Họ cũng không dám chi đậm để sở hữu Erling Haaland, tiền đạo ghi bảy bàn trong ba trận sau khi đầu quân cho Borussia Dortmund.

Thành công duy nhất của Man Utd là mua Bruno Fernandes. Họ thuyết phục được Sporting giảm giá so với đòi hỏi hồi mùa hè. Neville đánh giá: "Man Utd rơi vào tình trạng nguy cấp ở hàng tiền vệ và Bruno là cầu thủ cần thiết. Hy vọng cậu ấy có thể hòa nhập ngay lập tức".

Man Utd bắt đầu khủng hoảng hàng công khi Marcus Rashford, tiền đạo ghi bàn nhiều nhất từ đầu mùa, chấn thương cuối tháng 12/2019. Do đẩy Lukaku và Sanchez sang Inter từ mùa hè, HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn nhiều lựa chọn. Anthony Martial còn nhiều điều phải chứng minh, trong khi Mason Greenwood vẫn quá non so với những ngôi sao Ngoại hạng Anh.

Theo nhiều chuyên gia, nếu có hàng công tốt hơn, Man Utd có thể đã vào Top 4. Với trận hòa Wolves 0-0 tối 1/2, Quỷ Đỏ đã bỏ lỡ cơ hội áp sát Chelsea.

Thanh Quý (theo Goal)