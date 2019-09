Nam Định - TP HCM: Thắt chặt an ninh phòng pháo sáng

384 chiến sĩ công an được huy động để bảo vệ an ninh trận đấu giữa Nam Định và TP HCM ở vòng 23 V-League 2019 chiều 15/9.

Cuộc so tài trên sân Thiên Trường lúc 17h hôm nay 15/9 lập kỷ lục về số lượng công an lo đảm bảo an toàn cho trận đấu.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Phạm Văn Long khẳng định sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho trận đấu và xử lý nghiêm với bất kỳ CĐV nào có hành vi quá khích.

Công an Nam Định sẽ tiến hành soát CĐV kỹ lưỡng tại các cửa khán đài. Một lực lượng lớn cũng tuần tra, túc trực liên tục bên ngoài sân, phòng trường hợp ném pháo qua tường. Trong sân, cơ động đứng dàn hàng dưới đường piste, ngăn chặn tình trạng khán giả tràn xuống sân. Tại khán đài B, nơi tập trung các CĐV cuồng nhiệt nhất, cảnh sát hình sự được bố trí ngồi cùng, sẵn sàng tiến hành ngăn chặn, bắt giữ những kẻ quá khích.

Thiên Trường là SVĐ đông khán giả nhất tại V-League 2019. Ảnh: Lâm Thoả

Nam Định thắt chặt an ninh, do vòng đấu trước CĐV của đội bóng gây rối khi tới làm khách của Hà Nội. Những kẻ quá khích không chỉ đốt mà còn bắn pháo sáng, gây thương tích trên sân Hàng Đẫy. Các đối tượng này còn đánh hội đồng, khiến hai chiến sĩ cơ động phải nhập viện khi nỗ lực ngăn pháo sáng. Công an Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ và thẩm vấn hàng loạt đối tượng.

CĐV Nam Định gây ấn tượng mạnh ở mùa giải năm nay khi liên tục phủ kín sân Thiên Trường, cỗ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Tuy nhiên, sự cố ở vòng 22 đã khiến hình ảnh họ mất bao công sức xây dựng sụp đổ. Nam Định phải chịu phạt 85 triệu đồng, trong khi CĐV của đội bóng này bị cấm đi cổ vũ sân khách ở hai trận còn lại của mùa giải năm nay.

Nam Định thua TP HCM 0-2 ở lượt đi V-League 2019. Ảnh: Anh Khoa.

Trên khán đài sân Hàng Đẫy, CĐV Nam Định để lại hình ảnh xấu xí. Trong khi đó dưới sân, các cầu thủ thi đấu với tinh thần bạc nhược, thảm bại 1-6. Kết quả này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 10 với 27 điểm, chỉ hơn đội áp chót Thanh Hoá 2 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng vì thế rất muốn hạ TP HCM để tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời lấy lại hình ảnh sau trận cầu thất vọng ở vòng 22.

Tuy nhiên, không dễ để Nam Định có điểm khi đối thủ của họ hôm nay là TP HCM, đội cũng đang khát điểm để đua vô địch. Thầy trò ông Chung Hae-seong hiện có 41 điểm, kém ngôi đầu của Hà Nội 5 điểm. Giải chỉ còn bốn vòng, nên nếu TP HCM không hạ được Nam Định, hy vọng lật ngược thế cờ để giành ngôi vô địch của họ sẽ tan thành mây khói.

Thành tích đối đầu đang nghiêng về TP HCM. Sau khi giành quyền lên chơi V-League năm 2018, Nam Định đã đụng độ TP HCM ba trận và thua hai. Mùa trước họ thất thủ 1-3 khi tiếp đội bóng của thành phố mang tên Bác.

Lâm Thoả