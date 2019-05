Messi thừa nhận 'ăn may' với cú sút phạt vào lưới Liverpool

Thủ quân Barca khiêm tốn nói về cú sút phạt ấn định chiến thắng 3-0 ở bán kết lượt đi Champions League tối 1/5.

Messi lập cú đúp giúp Barca thắng Liverpool 3-0

"Tôi rất may khi tìm góc sút trong bàn thắng đó. Đó là một khoảnh khắc đẹp", Lionel Messi bình luận sau trận đấu trên sân Nou Camp.

Pha sút phạt của Messi ở phút 82 có cự ly gần 30 m, khoảng cách hiếm khi đem lại bàn thắng. Độ khó trở nên lớn hơn do điểm đặt bóng gần như chính giữa so với hai cột dọc. Và nếu không có may mắn như Messi thừa nhận, bóng có thể đã đi sượt cột dọc, hoặc xà ngang rồi ra ngoài.

Bóng đi ngay sát cột dọc và xà ngang sau cú sút của Messi.

Trước đó khoảng 7 phút Messi cũng đã ghi bàn, giúp Barca nhân đôi cách biệt. Bàn mở tỷ số được thực hiện trong hiệp một, nhờ công Luis Suarez. "Trận đấu rất, rất căng thẳng. Liverpool đã quen thi đấu với nhịp độ đó, với phong cách giàu tính thể lực và phản công. Trong hiệp hai, họ chơi rất hay và có một số cơ hội tuyệt vời", Messi nói.

Chiến thắng 3-0 ở lượt đi giúp Barca có lợi thế lớn trước trận lượt về. Nếu giữ được lợi thế này, Messi và đồng đội sẽ lần đầu vào chung kết sau bốn năm. "Chúng tôi đã có cơ hội để ghi nhiều bàn hơn, nhưng chúng tôi nên hạnh phúc với những gì diễn ra tối nay. Cục diện vẫn chưa ngã ngũ, vì chúng tôi còn phải đến sân Liverpool đá lượt về", anh cho hay.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 8/5, trên sân Anfield.

Thanh Quý