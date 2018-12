Messi lập hat-trick, Barca mở màn Champions League bằng chiến thắng 7-0

Messi tự phá kỷ lục của bản thân và Ronaldo / Guardiola: 'Chẳng có ai hay hơn Messi'

Barca lấy lại niềm tin sau chiến thắng đậm. Ảnh: Reuters

Bàn thắng: Messi 3', 27', 60', Neymar 50', Iniesta 59', Suarez 75', 88'

Messi giúp Barca lấy lại niềm tin bằng một cú đúp sớm, trước khi Neymar lập công vào đầu hiệp hai. Sau khi Iniesta ghi bàn đẹp nhất trận bằng một cú vô lê, M10 hoàn tất hat-trick để nâng tỷ số lên 5-0. Cuối trận, cũng với một cú đúp, Luis Suarez đóng góp vào chiến thắng tưng bừng của Barca.

Trận thắng Celtic trong ngày mở màn vừa có tác dụng giúp Barca quên đi thất bại trên đấu trường La Liga, vừa đem lại vị trí dẫn đầu bảng C Champions League. Cũng ở loạt trận đầu tiên, do mưa lớn, Ban tổ chức đã phải hoãn cuộc so tài cùng bảng giữa Man City và Moenchengladbach.

Barcelona 7-0 Celtic

Sau sai lầm cho đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị vào sân trong trận thua Alaves cuối tuần trước, HLV Luis Enrique đã không còn những toan tính mạo hiểm quá mức. Andre Gomes là cầu thủ duy nhất vốn không được thi đấu thường xuyên có tên trong danh sách đá chính với Celtic. Với sự trở lại của bộ ba Messi, Suarez, Neymar, hàng công của Barca thi đấu sáng tạo hơn hẳn so với trận gặp Alaves. Hàng thủ cũng trở nên chắc chắn hơn nhờ màn tái xuất của thủ môn Ter Stegen và cặp trung vệ Pique - Umtiti.

Giống như nhiều lần trước, trong sự nghi ngờ về khả năng duy trì sự ổn định, Barca nhanh chóng lấy lại niềm tin nhờ công của Messi. Tiền đạo mang áo số 10 sớm mở tỷ số bằng một cú sút như kẻ chỉ ở phút thứ ba, trước khi nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp đập nhả tuyệt đẹp với Neymar ở phút 27.

Messi sớm có ba bàn ở Champions League mùa này.

Xét về hiệu quả thi đấu, Neymar mới thực sự là cầu thủ hay nhất trận. Trong bảy bàn thắng của Barca, một mình tiền đạo người Brazil đóng góp bốn đường chuyền quyết định gồm hai cho Messi, một cho Suarez và một cho Iniesta vô lê ghi bàn đẹp nhất trận. Phút 50, đích thân Neymar ghi tên vào bảng điện tử bằng một cú sút phạt hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thế trận bị ép, Celtic có thể đã sớm có bàn danh dự nếu không bỏ lỡ tình huống ở phút 15. Vào thời điểm đó, sau pha phạm lỗi của thủ môn Ter Stegen đối với Moussa Dembele, đội khách có cơ hội trên chấm 11m. Chính Dembele đứng lên thực hiện cú đá phạt đền và bị Ter Stegen hóa giải. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà Celtic có được trong hơn 90 phút thi đấu.

Vào sân từ đầu hiệp hai thay Ivan Rakitic, Iniesta cũng thi đấu hay không kém bộ ba Messi, Suarez, Neymar. Tiền vệ 32 tuổi này đem lại sự hài lòng cho khán giả bằng cú vô lê vào giữa khung thành nâng tỷ số lên 4-0, trước khi chọc khe cho Messi thoát xuống cánh trái để dọn cỗ cho Suarez hoàn tất chiến thắng.

Iniesta vô lê nâng tỷ số lên 4-0.

Trước khi lập cú đúp cuối trận, Suarez cũng có một lần dọn cỗ khi căng ngang để Messi lao vào lập hat-trick. Với việc kiến tạo cả bảy bàn và trực tiếp ghi sáu bàn, bộ ba Messi, Suarez, Neymar tái khẳng định vị thế bộ ba tấn công hay nhất hiện nay.

Sau màn ra mắt tưng bừng tại Champions League, Barca sẽ trở lại La Liga với ba trận liên tiếp gặp Leganes, Atletico Madrid và Gijon. Sau hai tuần nữa, đội bóng xứ Catalonia mới đá trận thứ hai của bảng C khi làm khách trên sân của Moenchengladbach.

Neymar góp công lớn với một bàn và bốn đường chuyền dọn cỗ trong trận thắng Celtic.

Kim Thành