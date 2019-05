Messi lập cú đúp giúp Barca loại Man Utd

Chủ sân Nou Camp thắng 3-0 ở tứ kết lượt về Champions League tối 16/4 và đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-0.

Sanchez, Matic tái xuất trận Barca - Man Utd / Barca - Man Utd: Chống lại số phận

Cú cứa lòng mở tỷ số của Messi ở phút 16. Ảnh: AP.

Bàn thắng: Messi 16', 20', Coutinho 61'.

Lionel Messi bị cho là chịu lời nguyền của vòng tứ kết Champions League. Trước cuộc tái đấu Man Utd tối 16/4, siêu sao người Argentina đã năm mùa liên tiếp không thể khai hoả ở vòng tám đội. Phong độ ghi bàn sụt giảm của Messi ảnh hưởng trực tiếp đến Barca, khi đội bóng xứ Catalonia dừng chân trước bán kết bốn trong năm mùa gần đây. Ở tứ kết lượt đi cách đây một tuần, Messi cũng chơi không tốt. Anh chỉ có một pha dứt điểm tại Old Trafford.

Nhưng đội trưởng Barca chỉ cần 16 phút để giải lời nguyền mang tên "tứ kết". Anh trừng phạt sai lầm để mất bóng của Ashley Young, trước khi cứa lòng vào góc xa mở tỷ số. Bốn phút sau, anh hoàn tất cú đúp. Cú sút ngoài cấm địa của số 10 Barca không mạnh nhưng David De Gea phán đoán sai và để bóng chui qua nách. Chủ sân Nou Camp hoàn tất buổi tối tuyệt vời bằng siêu phẩm cứa lòng của Philippe Coutinho giữa hiệp hai, đánh gục mọi ý chí phản kháng của đội khách.

Messi có một tối thi đấu thăng hoa. Ảnh: Reuters.

Còn De Gea và hàng thủ Man Utd đã chơi tệ hại trong lần đầu tiên vào tứ kết sau 5 năm. Ảnh: EPA.

Man Utd không giấu ý đồ tấn công phủ đầu, điều họ từng làm và thành công rực rỡ trước PSG ở vòng 1/8. Ngay phút đầu tiên, Marcus Rashford phá bẫy việt vị, nhận đường chọc khe của Paul Pogba, rồi vẩy cổ chân kỹ thuật. Thủ thành Marc-Andre Ter Stegen bị bất ngờ và không phản ứng kịp, nhưng bóng chạm xà ngang, thay vì đi vào lưới. Ghi bàn sớm trên sân khách là lợi thế tinh thần rất lớn, và nếu cú ra chân của Rashford thành bàn, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer có quyền nghĩ tới việc kéo sập Nou Camp giống như 20 năm trước.

Trước cuộc đọ sức tối 16/4, tờ Marca đã khuyên Man Utd dùng tốc độ đánh bại Barca. Solskjaer dường như cũng áp dụng điều đó bằng sơ đồ 4-1-4-1, với người đá cao nhất trên hàng công là Jesse Lingard, thay vì Romelu Lukaku như thường lệ. HLV người Na Uy muốn tận dụng sự lắt léo của học trò người Anh để tạo khoảng trống cho hai mũi khoan giàu tốc độ bên cánh là Rashford và Anthony Martial thực hiện đòn kết liễu. Ý đồ này thể hiện rõ ở cơ hội của Rashford. Lingard di chuyển lệch cánh trái của Martial, kéo theo sự chú ý của cả Gerard Pique lẫn Ivan Rakitic, tạo thời cơ cho Rashford thoát xuống nhận đường chọc khe của Pogba. Khi Pique và Clement Lenglet phát hiện pha xâm nhập của Rashford thì không kịp cản tiền đạo người Anh.

Cách chơi của Man Utd ở Nou Camp giống hệt chiến thắng 1-0 trước Tottenham cách đây ba tháng. Hôm ấy, Lingard cũng là người nhả bóng lại để Pogba chuyền vượt tuyến cho Rashford ghi bàn duy nhất. Sau khi "lộ bài", Solskjaer cười tiếc nuối ngoài đường biên. Có lẽ thuyền trưởng của "Quỷ Đỏ" hiểu bất ngờ mà ông mang tới Nou Camp không thể làm khó Barca được lâu.

Tình huống dứt điểm chạm xà ngang của Rashford ngay phút thứ nhất. Ảnh: PA.

Sau vài phút đầu bị "choáng" trước tốc độ của đội khách, Barca lấy lại nhịp điệu chơi bóng quen thuộc. Ernesto Valverde chỉ có một điều chỉnh so với lượt đi ở vị trí hậu vệ phải (Sergi Roberto thay Nelson Semedo đá chính), và tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3. Thay đổi lớn nhất phía Barca là Messi chơi lệch phải, thay vì bó vào trung lộ. Chủ nhân năm Quả Bóng Vàng có nhiều khoảng trống để phát huy khả năng đi bóng. Bàn mở tỷ số đẹp mắt của anh là hệ quả của điều này. Messi đoạt bóng từ chân Ashley Young ở một phần ba cuối sân và đủ thời gian đẩy bóng qua tầm truy cản của tiền vệ phòng ngự Fred. Khi Phil Jones và Chris Smalling còn rối trí vì pha chạy xẻ nách của Luis Suarez, Messi dấn thêm một nhịp nữa ngang trung lộ. Anh có khoảng không hơn 5 met xung quanh để vẽ nên đường cong hoàn hảo vào góc xa.

Phil Jones, đầu quân băng trắng, luôn miệng gào thét lấy lại tinh thần cho đồng đội sau bàn thua, nhưng trung vệ người Anh phải ôm hận sau đó đúng bốn phút từ vị trí tin tưởng nhất - De Gea. Ngôi sao thế giới của "Quỷ Đỏ" mắc sai lầm ói bóng khó tin, dù trái bóng từ chân Messi đi nhẹ và không hiểm, khiến đội bóng Anh bị dẫn 0-2 sau chưa đầy nửa hiệp một. Hai sai sót ở hàng thủ khiến 15 phút chơi ngang ngửa đầu trận của Man Utd đi tong. Solskjaer hướng học trò chơi với tinh thần giống như khi thắng Tottenham cách đây ba tháng, nhưng người hùng ngày hôm ấy - De Gea - lần này lại không nhận "vai".

Messi (trái) thoải mái nhảy múa trước hàng thủ Man Utd. Ảnh: AP.

70 phút còn lại là màn hành xác của Man Utd. Họ không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành do Ter Stegen trấn giữ, mà liên tục phải đuổi theo bóng. Solskjaer có vẻ không chuẩn bị phương án B, và các học trò của ông gần như chỉ biết tìm vận may từ những cú sút xa. Bí đường tìm bàn gỡ, đội khách còn may mắn không thua thêm trong hiệp một. Sau khi được VAR cứu một quả phạt đền, trước khi Messi mở tỷ số, Man Utd còn thoát tình huống để thua mười mươi phút bù giờ. Sergi Roberto đệm bóng trong khu 5m50, ở thế trống trải, nhưng bóng lại tìm tới người De Gea, dù thủ thành này ở thế lỡ trớn.

Lật ngược thế cờ trước Barca là một bài toán khó, ngay cả với những đội hình tinh nhuệ nhất. Man Utd không phải ngoại lệ, dù họ cố thay đổi cách tấn công trong hiệp hai. Hai tiền vệ trụ Fred - Scott McTominay lùi sâu hơn, bỏ pressing tầm cao và luân chuyển bóng chậm rãi ở sâu bên phần sân nhà, hòng nhử hàng thủ Barca dâng lên, trước khi đột ngột chuyển trạng thái bằng những đường chuyền dài cho Rashford và Martial. Ý đồ này suýt thành công ở phút 57, nhưng Rashford đoán nhầm điểm rơi trái bóng và khống chế hụt đường chuyền của Pogba.

Barca đủng đỉnh cầm bóng khi "con mồi" để họ chơi theo đúng ý muốn, rồi tung đòn quyết định ở phút 61. Siêu phẩm cứa lòng từ cự ly 25 met của Philippe Coutinho giúp Barca thành đội đầu tiên sau Chelsea, vào tháng 9/2017, ghi ba bàn từ ngoài cấm địa trong một trận Champions League. Thắng 3-0 lượt về và 4-0 sau hai lượt trận, Barca lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ mùa 2014-2015. Đối thủ của thầy trò Valverde là đội thắng trong cặp đấu giữa Liverpool và Porto.

Siêu phẩm cửa lòng của Coutinho. Ảnh: Reuters.

Với Man Utd, trận thua tâm phục khẩu phục Barca giúp lãnh đạo CLB biết họ thực sự đang ở đâu tại châu Âu, cũng là dịp để đội bóng Anh đánh giá lại những gì họ đang có trong tay, nhất là ở vị trí của Pogba. Tiền vệ người Pháp thường xuyên "tàng hình" ở những trận đấu lớn và đang đòi tăng lương gấp đôi ở hợp đồng mới. Cách đây một tháng, một Man Utd không Pogba đã ngược dòng thành công trước PSG, dù thua 0-2 lượt đi. Nhưng khi hợp đồng đắt giá nhất lịch sử "Quỷ Đỏ" ra sân, thầy trò Solskjaer lại gục ngã, dù khoảng cách họ phải san lấp tối 16/4 chỉ là cách biệt một bàn.

Đội hình thi đấu

Barca: Ter Stegen, Pique, Rakitic, Alba, Roberto (Semedo 71'), Busquets, Arthur (Vidal 75'), Coutinho (Dembele 81'), Lenglet, Messi, Suarez.

Dự bị không sử dụng: Cillessen, Malcom, Umtiti, Alena.

Man Utd: De Gea, Jones, Lindelof, Smalling, Young, Fred, McTominay, Pogba, Lingard (Sanchez 80'), Martial (Dalot 65'), Rashford (Lukaku 73').

Dự bị không sử dụng: Romero, Pereira, Matic, Mata.

Thắng Nguyễn