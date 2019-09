Messi không chắc giành Quả Bóng Vàng

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa ra thống kê cho thấy khả năng của Van Dijk giành Quả Bóng Vàng cao hơn Messi.

Giải The Best có bốn kiểu giám khảo bỏ phiếu gồm HLV, thủ quân đội tuyển quốc gia, nhà báo và CĐV, trong khi Quả Bóng Vàng chỉ có một kiểu là các nhà báo. Đây là lợi thế mà Van Dijk đang nắm giữ khi được nhiều nhà báo bầu chọn nhất tại giải The Best: 462 phiếu so với 364 phiếu của Messi và 264 phiếu của Cristiano Ronaldo.

Messi được cho là khó cạnh tranh Quả Bóng Vàng với Van Dijk. Ảnh: EPA.

Messi giành The Best nhờ chiến thắng trong cả ba nhóm giám khảo còn lại. Cụ thể, anh có 379 phiếu của HLV (Ronaldo được 307, Van Dijk 289), 377 phiếu của thủ quân đội tuyển quốc gia (Van Dijk 337, Ronaldo 330) và 1.359.728 của CĐV (Ronaldo 962.919, Van Dijk 704.235).

Ba năm trước, những cầu thủ giành The Best (Ronaldo và Luka Modric) đều giành thêm Quả Bóng Vàng. Tuy nhiên, "với sự ủng hộ của báo chí dành cho Van Dijk, Messi không chắc sẽ chiến thắng", Marca nhận định.

Trong quá khứ, khi The Best còn có tên Cầu thủ hay nhất FIFA, kết quả cũng có năm lần lệch pha so với Quả Bóng Vàng: năm 1996 (Ronaldo Nazario giành giải Cầu thủ hay nhất FIFA, Sammer giành Quả Bóng Vàng), 2000 (Zidane, Figo), 2001 (Figo, Owen), 2003 (Zidane, Nedved) và 2004 (Ronaldinho, Shevchenko).

The Best và Quả Bóng Vàng - giải do tờ France Football tổ chức bầu chọn - là hai danh hiệu cá nhân uy tín nhất trong giới bóng đá. Hai giải này từng gộp lại thành một trong giai đoạn 2010-2015, trước khi tách ra như trước.

Thanh Quý (theo Marca)