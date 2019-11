Mane tiết lộ cách Klopp lên dây cót tinh thần để ngược dòng Barca

AnhNửa năm sau khi thắng ngược Barca ở bán kết Champions League, tiền đạo Liverpool Sadio Mane bật mí đoạn hội thoại của Jurgen Klopp.

"Jurgen Klopp luôn biết cách lên tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi chính chúng tôi cũng thấy ngạc nhiên", Sadio Mane chia sẻ hôm 4/11. "Hôm trước bán kết lượt về Champions League với Barca, Klopp bước vào và nói 'Chào các chàng trai, tôi có tin tốt cho các cậu ấy'. Dừng là một chút, ông ấy nói tiếp 'Tin tốt là Barca sẽ đấu trận tới với chúng ta, mà chúng ta lại rất thích những đối thủ như vậy. Các cậu cứ chờ xem, chúng ta sẽ vào chung kết'. Đó là cách tuyệt vời để ông ấy gỡ bỏ áp lực cho chúng tôi".

Klopp (phải) rất thân thiết với học trò. Ảnh: Reuters.

Liverpool thua Barca 0-3 trên sân khách lượt đi, nhưng thắng 4-0 lượt về để vào chung kết, dù đội hình "The Kop" thiếu hai trụ cột hàng công là Mohamed Salah và Roberto Firmino. Sau trận đấu hôm ấy, Mane từng tiết lộ rằng chính Klopp cũng không chắc khả năng ngược dòng của chủ sân Anfield.

"Tôi nghĩ bí quyết thành công của Klopp là trở thành người cha của cầu thủ. Giữa chúng tôi, cảm xúc đến một cách rất nhanh và tự nhiên. Cánh cầu thủ đều mong có một người cha tinh thần và thật may điều ấy đã đến với Liverpool", Mane nói tiếp. "Ông ấy giữ vị trí lớn trong tâm trí học trò, không chỉ trong bóng đá mà còn cả cuộc sống. Klopp là một cá tính mạnh mẽ. Tôi tin tưởng ông ấy một cách mù quáng, và không mảy may để tâm đến việc Klopp can thiệp vào cuộc sống cá nhân thường ngày".

Mane là một trong 30 ứng viên của danh hiệu Quả Bóng Vàng 2019 do France Football trao tặng. Liverpool áp đảo ở đề cử năm nay, với tổng cộng bảy người trong danh sách rút gọn.

Salah là một trong số đó. Nhận xét về người đồng đội đã chia sẻ danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước, Mane hoan hỉ: "Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt và biết cách làm mọi thứ với trái bóng. Cậu ấy luôn chủ động dẫn đầu toàn đội bước vào những trận đấu. Thật tuyệt khi được chung đội và phát triển bên cạnh Salah. Tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi có chung một thứ bóng đá".

Thắng Nguyễn (theo France Football)