Man Utd, Tottenham hưởng lợi bậc nhất từ VAR

Nếu không có VAR, Man Utd và Tottenham sẽ tụt lần lượt một và bốn bậc trên bảng điểm Ngoại hạng Anh.

Theo tính toán của tờ The Sun (Anh), nếu không có sự can thiệp của VAR, Man Utd sẽ có 14 điểm mùa này, hơn một điểm so với thành tích hiện tại, nhưng đứng thấp hơn một bậc (thứ tám).

Man Utd không phải đội hưởng lợi nhất từ VAR. Trên bảng điểm Ngoại hạng Anh bỏ qua tác động của VAR, Tottenham là đội tụt nhiều bậc hơn. Thầy trò Mauricio Pochettino chỉ xếp thứ 15, thấp hơn hiện tại bốn bậc và có ít hơn một điểm.

Bảng điểm Ngoại hạng Anh nếu không có sự can thiệp của VAR.

Crystal Palace là đội hưởng lợi nhất từ VAR. Nếu không có công nghệ này, thầy trò Roy Hodgosn sẽ tụt tám bậc so với bảng điểm hiện tại.

Đội chịu thiệt nhiều nhất với VAR là Wolves. Ngay vòng mở màn, hiện tượng mùa trước đã bị VAR khước từ bàn thắng vào lưới Leicester City, khiến họ đánh rơi hai điểm. Thầy trò Nuno Santo đã có thể đứng cao hơn hiện tại sáu bậc, và chễm chệ ở vị trí thứ sáu.

Năm vị trí đầu bảng hầu như ít bị tác động bởi các quyết định của VAR. Liverpool vẫn sẽ giữ đỉnh bảng, với 28 điểm, dù chỉ hơn Man City bốn điểm. Arsenal vẫn thứ năm. Còn Chelsea và Leicester đổi chỗ cho nhau ở hai vị trí còn lại trong top 4.

VAR được Ngoại hạng Anh sử dụng từ mùa 2019-2020. Sau hai tháng rưỡi triển khai, công nghệ này vẫn nhận những ý kiến trái chiều. Jurgen Klopp phàn nàn về quyết định dẫn tới bàn mở tỷ số của Marcus Rashford vào lưới Liverpool ở vòng chín, trong khi Unai Emery hân hoan vì bàn thắng của Aubameyang được công nhận khi làm khách tại Old Trafford. Nhưng ở trận đấu gần nhất với Crystal Palace, đội bóng của ông nhận hai quyết định bất lợi - một lần bị phạt đền, một lần bị tước bàn thắng, dẫn đến kết quả hòa 2-2.

Thắng Nguyễn (theo The Sun)