Man City thắng dễ West Ham

AnhDù bị cấm dự Cup châu Âu mùa sau, Man City vẫn chơi quyết tâm và thắng West Ham 2-0 ở trận đá bù vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 19/2.

Ghi bàn: Rodri 30', De Bruyne 62'.

Trận đấu diễn ra muộn hơn 10 ngày so với dự kiến, do ảnh hưởng của cơn bão Ciara. Không may cho West Ham, Man City không xuống tinh thần sau án cấm dự Cup châu Âu của UEFA cuối tuần trước. Ngược lại, thầy trò Pep Guardiola chơi càng quyết tâm, đúng như tinh thần đồng lòng mà họ cam kết trong giai đoạn khó khăn của CLB.

Rodri (thứ hai từ phải sang) mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: PA.

Biểu ngữ chống đối Liên đoàn bóng đá châu Âu được các CĐV Man City giăng trên khắp các khán đài Etihad. Đội bóng của họ sẽ đối đầu với UEFA khi kháng cáo lên Tòa án Thể thao (CAS). Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Đêm qua, Man City gặp đối thủ dễ chơi hơn. West Ham, xếp thứ 18 tại Ngoại hạng Anh, hầu như không thể phản kháng trong suốt 90 phút.

West Ham đá với sơ đồ năm hậu vệ, và không có một tiền đạo thực thụ nào. Dù chơi tử thủ, đội khách vẫn để Man City dứt điểm tới 15 lần trong hiệp một. Sau khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, đội chủ nhà phải cần tới một tình huống cố định để mở tỷ số. Phút 30, Kevin De Bruyne tạt bóng từ quả phạt góc, tạo điều kiện để Rodri đánh đầu lái bóng vào góc xa ghi bàn.

Sự bạc nhược của West Ham khiến Man City không khó để ngắt mạch hai trận toàn thua. Đội chủ nhà cầm bóng 78% cả trận, còn đội khách không có nổi một cú sút trúng hướng cầu môn. Man City chơi đủng đỉnh trong hiệp hai nhưng vẫn ghi thêm bàn. De Bruyne lại khởi xướng pha tấn công, trước khi băng lên tiếp ứng pha quặt bóng của Bernardo Silva. Tiền vệ Bỉ dứt điểm căng vào góc gần ở phút 62, ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó, Sergio Aguero bỏ lỡ một loạt cơ hội, đặc biệt ở đầu hiệp hai.

De Bruyne (trái) góp một bàn và một kiến tạo. Ảnh: Reuters.

West Ham không để lại dấu ấn nào trong cả trận. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà họ tạo ra đến ở phút 60, khi Pablo Zabaleta vào thay Ryan Fredericks. Zabaleta, người từng có chín năm chơi bóng cho Man City, nhận những tràng pháo tay không ngớt từ các khán đài Etihad.

Thầy trò David Moyes sẽ đối đầu với Liverpool ở vòng tới. Nếu West Ham có kết quả tốt trước đội giữ đỉnh bảng, Man City có thể thu ngắn cách biệt 22 điểm với Liverpool. Thầy trò Pep Guardiola sẽ gặp Leicester - đội kém họ bốn điểm - cuối tuần này, trước khi làm khách trên sân Real ở vòng 1/8 Champions League tuần sau.

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte (Stones 65), Mendy, De Bruyne (Gundogan 78), Rodri, D. Silva (Foden 84), Bernardo Silva, Aguero, Gabriel Jesus.

Dự bị không sử dụng: Bravo, Fernandinho, Mahrez, Joao Cancelo.

West Ham: Fabianski, Fredericks (Zabaleta 60), Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Soucek, Rice, Noble, Snodgrass (Bowen 80), Antonio.

Dự bị không sử dụng: Balbuena, Felipe Anderson, Lanzini, Haller, Randolph.

Nhân Đạt