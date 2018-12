Malaysia đau đầu vì nhân sự trước AFF Cup 2016

Lịch thi đấu bảng B AFF Cup 2016 15h ngày 20/11: Myanmar vs Campuchia 18h ngày 20/11: Việt Nam vs Malaysia



15h ngày 23/11: Việt Nam vs Myanmar



18h ngày 23/11: Malaysia vs Campuchia



18h ngày 26/11: Việt Nam vs Campuchia



18h ngày 26/11: Myanmar vs Malaysia