Liverpool đè bẹp Arsenal

Nhờ cú đúp của Salah, Liverpool thắng 3-1 và tiếp tục giữ đỉnh bảng sau vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Salah đá 11m thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng: Matip 41', Salah (phạt đền) 49', 59' - Torreira 85'.

Ba bàn của Liverpool được ghi trong vòng 18 phút, không tính thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Joel Matip đưa chủ nhà vượt lên cuối hiệp một bằng tình huống đánh đầu dũng mãnh sau pha phạt góc bên cánh phải. Ngay đầu hiệp hai, Mohamed Salah hai lần lên tiếng: một từ chấm 11m, và một là pha độc diễn bên hành lang phải rồi cứa lòng chân trái sở trường.

Chiến thắng của Liverpool đến từ sự áp đảo ở hầu hết thống kê quan trọng. Họ cầm bóng nhiều hơn (53%), dứt điểm nhiều hơn (25 so với 9), hưởng nhiều phạt góc hơn (6 so với 4) và tắc bóng dữ dội hơn (24 so với 16). Cả khi dẫn ba bàn, đội quân của Jurgen Klopp vẫn miệt mài pressing tầm cao, khiến Arsenal gần như không thể tiếp cận khung thành do Adrian trấn giữ.

Bàn gỡ được Arsenal đến vào cuối trận, khi mọi thứ gần như đã an bài. Sáu cầu thủ áo đỏ trong cấm địa, nhưng theo kèm Pierre-Emerick Aubameyang thiếu dứt khoát, để tiền đạo người Gabon nhả lại cho Lucas Torreira. Cú chạm đầu tiên bị Jordan Henderson cản lại, nhưng bóng lại nảy ra đúng ngay tầm chân của tiền vệ người Uruguay. Cú đặt lòng nhanh của Torreira không cho Adrian cơ hội cản phá.

Pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số của Matip. Ảnh: LFC.

Hai dấu ấn đậm nét trong trận đấu tối 24/8 thuộc về Sadio Mane và David Luiz. Với Mane, anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công, như cách một mình giúp Liverpool vượt qua Southampton tuần trước, mà còn tự nâng cấp vai trò lên một tầm cao mới. Anh trở thành lớp phòng ngự đầu tiên của "The Kop", với sáu lần tắc bóng thành công trong 90 phút - cao nhất trận. Tiền đạo người Senegal không phải người tắc bóng nhiều nhất (thuộc về Andrew Robertson), nhưng sự chính xác mỗi khi áp sát cầu thủ Arsenal cầm bóng của anh khiến ý đồ xây dựng lối chơi từ sân nhà của Unai Emery thất bại.

Hình ảnh tương phản với Mane là Luiz. Là một trung vệ giỏi tấn công, có khả năng phát động tốt từ sân nhà nhưng tân binh Arsenal chỉ một lần duy nhất chuyền bóng dài chính xác về một phần ba sân của Liverpool. "Pháo thủ" đã bỏ ra gần 10 triệu USD cho trung vệ người Brazil, nhưng anh phụ sự kỳ vọng của ông thầy Emery khi không thể luân chuyển bóng thoát pressing. Ở khía cạnh phòng ngự, Luiz còn mắc lỗi trong cả ba bàn thua. Ở tình huống đầu tiên, anh không theo kèm trung vệ cao to Matip, mà giao việc này cho đàn em ở hàng tiền vệ Guendouzi. Bàn thua thứ hai, Luiz là người kéo áo Salah lộ liễu trong cấm địa. Còn bàn thứ ba, anh không giữ vị trí mà lại băng lên, rồi tắc bóng Salah một cách hời hợt, trước khi tiền đạo người Ai Cập hoàn tất cú đúp bằng cú cứa lòng sắc lẹm.

Pha cứa lòng hoàn hảo của Salah, nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: PA.

Sau hai vòng đầu cất tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB - Nicolas Pepe - trên ghế dự bị, HLV Emery cho chân sút người Bờ Biển Ngà đá chính trước Liverpool, bên cạnh đàn anh Aubameyang trên hàng công. Sơ đồ 4-2-3-1 được nhà cầm quân người Tây Ban Nha thay bằng 4-3-1-2, với Dani Ceballos sắm vai hộ công cho hai tiền đạo có xu hướng dạt biên. Emery muốn dùng tốc độ để vượt qua bộ đôi Matip - Virgil Van Dijk, và suýt thành công trong 30 phút đầu tiên. Phút 11, Aubameyang lốp bóng vào khung thành bỏ trống nhưng lại không thể đi trúng mục tiêu. 20 phút sau, Joe Willock và Aubameyang hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ áo đỏ, trước khi chuyển cánh cho Pepe bên góc phải. Ở thế một đối một với Andrew Robertson, Pepe dấn thêm hai nhịp rồi cứa lòng chân trái, nhưng bóng không đủ xoáy để găm vào góc cao.

Khi bị dẫn ba bàn, Arsenal vẫn cố gắng duy trì lối chơi ban bật, thay vì cuống cuồng tìm bàn gỡ. Đội bóng thành London thanh thoát hơn khi đổi sang đá 4-3-3 trong hơn 10 phút cuối, với sự góp mặt của Alexandre Lacazette. Bàn gỡ của Torreira là phần thưởng cho sự kiên trì của đội khách.

Monreal (phải) hoàn toàn bị lấn át bởi tốc độ của Salah, và sức mạnh của hàng tiền vệ cơ bắp phía Liverpool. Ảnh: EPA.

Ba điểm trước Arsenal không chỉ giúp Liverpool độc chiếm đỉnh bảng với ba trận toàn thắng, mà còn giải tỏa áp lực trên vai Salah. Mùa trước, cựu cầu thủ AS Roma phải chờ tới vòng sáu mới có bàn thứ ba ở Ngoại hạng Anh, sau đó là chuỗi trận phập phù đến mức bị nghi là cầu thủ một mùa. Mùa này, tiền đạo 27 tuổi chỉnh thước ngắm chuẩn xác hơn khi có ba pha lập công ngay từ vòng ba.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Milner 69'), Salah, Firmino (Lallana 86'), Mane (Oxlade-Chamberlain 77').

Dự bị không sử dụng: Kelleher, Gomez, Shaqiri, Origi.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Monreal, Ceballos (Torreira 61'), Xhaka, Guendouzi (Mkhitaryan 86'), Pepe, Willock (Lacazette 81'), Aubameyang.

Dự bị không sử dụng: Martinez, Chambers, Nelson, Kolasinac.

Thắng Nguyễn