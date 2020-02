Liverpool bỏ cách Man City 22 điểm

AnhLiverpool bùng nổ trong hiệp hai, thắng Southampton 4-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng: Oxlade-Chamberlain 47', Henderson 60', Salah 72', 90'.

Salah (phải) lập cú đúp trong chiến thắng của Liverpool. Ảnh: EPA.

Nút thắt của trận đấu được Liverpool gỡ bỏ ngay sau giờ nghỉ, nhờ công của một người cũ Southampton, Alex Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ người Anh có bóng bên góc trái, sát biên ngang, ngoặt trở lại trước cấm địa đội khách trước khi tung cú sút má ngoài căng vào góc xa khiến thủ thành Alex McCarthy chôn chân đứng nhìn.

Trước khi Oxlade-Chamberlain khai thông thế bí, Liverpool có năm phút cuối hiệp một khó khăn. Họ để sự quyết tâm của Southampton lấn lướt và bốn lần thót tim vì những pha dứt điểm từ đội bóng miền Nam. Lần lượt Danny Ings đối mặt với thủ thành Alisson Becker, Shane Long, Nathan Redmond dứt điểm ở tư thế trống trải. Ở phút bù giờ đầu tiên, trung vệ Joe Gomez còn mắc sai lầm chuyền hỏng, và suýt biếu đội khách bàn mở tỷ số, nếu Alisson không băng ra kịp thời.

Lần gần nhất Southampton có điểm trước Liverpool cách đây ba năm. Hôm đó, họ chịu trận và thủ thành Ben Foster gần như một mình gánh hàng thủ đội khách trước sức công phá dữ dội từ các chân sút chủ nhà. Tối nay, thầy trò Ralph Hasenhuttl chơi khởi sắc hơn. Ngoại trừ việc lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, chủ sân St Mary's nhỉnh hơn "The Kop" ở những thống kê quan trọng như số lần dứt điểm (17 so với 16), số quả phạt góc (11 so với 6).

Henderson (trái) chia vui cùng Salah sau khi tiền đạo người Ai Cập ấn định tỷ số 4-0. Ảnh: AP.

Southampton, trong những năm gần đây, được ví như sân sau của Liverpool. Họ bán nhiều trụ cột cho "The Kop" và cũng chiêu mộ không ít cầu thủ từ Anfield. Nhờ sự "hiểu biết" này, cộng thêm chuỗi bốn trận thắng sân khách tại Ngoại hạng Anh, đội khách khiến đội giữ đỉnh bảng luống cuống ngay khi nhập cuộc. Trong bối cảnh vắng Sadio Mane, Oxlade-Chamberlain tỏ ra lạc nhịp so với Salah và Firmino.

Hasenhuttl có lý do để tiếc nuối sau 45 phút đầu tiên chơi xuất thần, đặc biệt là ở tình huống trọng tài Kevin Friend bỏ qua lỗi bắt bóng của Alisson sau đường chuyền về của Andrew Robertson ngay đầu trận. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, Southampton cũng hưởng lợi từ VAR và trọng tài, bởi ở pha bóng sau đó, tay của James Ward-Prowse có vẻ đã chạm bóng, sau cú dứt điểm góc hẹp của Salah, nhưng tổ trọng tài bỏ qua lỗi này.

Henderson nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đặt lòng chính xác. Ảnh: DM.

Cái hơn của Liverpool nằm ở khoảnh khắc ngôi sao. Ngoài pha bóng xuất thần của Oxlade-Chamberlain, sự chênh lệch đẳng cấp giữa đội vô địch Champions League và đội hai mùa liền trước vất vả trụ hạng còn hiện rõ ở bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Southampton thiếu tập trung khi dâng lên và không để ý theo kèm Roberto Firmino. Cú phá bóng từ gần giữa sân của Trent Alexander-Arnold trở thành đường mở bóng chuẩn xác cho tiền đạo người Brazil, trước khi anh nhả lại như đặt cho Jordan Henderson băng lên cứa lòng chuẩn xác trong cấm địa.

Khi tâm lý được giải tỏa, Liverpool trở lại với đúng hình ảnh mạnh mẽ thường thấy. Nửa cuối hiệp hai, tốc độ của Salah liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Southampton, lúc này chơi với tâm lý không còn gì để mất. Sau khi bị từ chối bàn thắng đầu hiệp hai, tiền đạo người Ai Cập ghi tên lên bảng điện tử ở phút 72 bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng vào góc gần. Cuối trận, tiền đạo 27 tuổi hoàn tất cú đúp sau nỗ lực xoay sở và chuyền bóng của Firmino.

Thắng 4-0, Liverpool tiến thêm một bước đến những kỷ lục. Họ cân bằng chuỗi 20 trận thắng sân nhà tại Ngoại hạng Anh của Man City, và kỷ lục 42 trận bất bại của Nottingham Forest, đồng thời tạo cách biệt 22 điểm với thầy trò Guardiola, trước khi đội bóng thành Manchester ra sân ngày mai.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum (Minamino 81'), Fabinho, Henderson (Lallana 88'), Oxlade-Chamberlain (Keita 73'), Firmino, Salah.

Dự bị không sử dụng: Adrian, Origi, Matip, Lovren.

Southampton: McCarthy, Bertrand, Bednarek, Stephens, Romeu, Long (Obafemi 70'), Hojbjerg, Ward-Prowse, Djenepo, Redmond, Ings (Adams 70').

Dự bị không sử dụng: Gunn, Danso, Vestergaard, Smallbone.

Thắng Nguyễn