Klopp: 'Tôi chắc giữ kỷ lục về số lần thắng bán kết'

Nhà cầm quân người Đức bảo vệ bản thân trước thống kê về việc ông thường thua trận tranh chức vô địch.

*Liverpool - Tottenham: 2h Chủ nhật 2/6, giờ Hà Nội.

"Nếu tôi là nguyên nhân dẫn tới sáu thất bại liên tiếp ở chung kết, mọi người nên thực sự lo lắng. Nhưng không phải vậy. Và nếu tôi không phải nguyên do, thì Liverpool hiểu là chúng tôi luôn có cơ hội và đó là cách nhìn nhận của chúng tôi", Jurgen Klopp nói trong buổi họp báo trước trận chung kết Champions League với Tottenham.

Klopp từng hai lần thất bại ở chung kết Champions League. Ảnh: AFP.

Klopp chỉ thắng một trong bảy trận chung kết ông tham dự, bốn với Dortmund và ba với Liverpool. Trong đó, ông toàn thua ở sáu trận gần nhất, bao gồm chung kết Champions League năm ngoái khi Liverpool thua Real.

"Từ năm 2012, chỉ bị ngắt quảng năm 2017, tôi luôn đưa đội của mình vào một trận chung kết. Đôi khi, chúng tôi gặp may trên đường bước vào trận đấu đó. Nhưng hầu hết, chúng tôi làm được nhờ thực lực của bản thân. Lúc này, tôi chắc là người giữ kỷ lục thế giới trong bảy năm qua về số lần thắng ở bán kết", Klopp chia sẻ.

Trước trận đấu Tottenham, nhiều chuyên gia đã chỉ ra thống kê đáng buồn của Klopp ở những trận chung kết. Tuy nhiên, với một đội hình đang vào phom, nhiều người tin Liverpool sẽ vượt qua đối thủ non kinh nghiệm Tottenham để lần thứ sáu vô địch châu Âu.

"Tôi là một người bình thường. Thế nên, nếu ngồi trong phòng và nghĩ nguyên nhân thất bại là do mình, tôi là lý do, nếu tôi xem bản thân là một 'kẻ thất bại' hay điều gì đó tương tự, thì tất cả chúng ta đều có vấn đề, nhưng tôi không nghĩ như vậy", Klopp bày tỏ.

"Tôi nghĩ có những lúc chúng ta may và không may và trong vài trận chung kết gần đây, tôi thuộc về phía những người không bao giờ có được may mắn. Đó là sự thật. Nhưng tôi không thể thay đổi điều đó", ông nói tiếp.

Klopp tin rằng Liverpool đã thu về nhiều kinh nghiệm sau khi thua Real ở chung kết năm ngoái và bị Man City vượt qua ở cuộc đua Ngoại hạng Anh năm nay. Ông cho rằng những thất bại đó khiến các cầu thủ càng thêm khao khát.

"Chúng tôi đã học được rất nhiều từ khi làm việc cùng nhau. Nhiều cầu thủ ở đây đã làm việc với tôi ba năm, vài người thì một năm, và năm nay, chúng tôi lại học thêm nhiều điều. Chúng tôi là một đội hoàn toàn khác so với năm ngoái. Thế nên, trận chung kết không quá quan trọng với sự tiến bộ của chúng tôi. Chung kết như một điểm khởi đầu cho những bước tiếp theo. Đó là cách nhìn và là cách chúng tôi muốn sử dụng nó. Nhưng thành thực mà nói, chúng tôi không học được nhiều từ trận đấu này", Klopp thừa nhận.

Vĩnh San