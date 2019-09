Khẩu súng hai nòng của 4.25 SC

Nhờ phong độ làm bàn xuất sắc của An Il-bom và Kim Yu-song, 4.25 SC (CLB 25 tháng 4) thường tiến sâu ở AFC Cup.

*Hà Nội - 4.25 SC: 19h thứ Tư 25/9, trên VnExpress.

Han Kwang-song là ngôi sao bóng đá được chú ý nhất Triều Tiên hiện nay. Anh nổi lên từ U17 World Cup 2015 trên đất Chile, khi giúp Triều Tiên vào vòng 1/8, và vừa được Juventus chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2019.

Tuy nhiên, trước Han, một đàn anh khác cũng lập thành tích tương tự ở U17 World Cup 2005. Với tấm băng đội trưởng trên tay, cầu thủ này gây ấn tượng mạnh trong trận ra quân, khi giúp Triều Tiên hòa 1-1 với Anh của Danny Welbeck, Danny Rose, Victor Moses (khi ấy còn khoác áo đội trẻ Anh). Dù thua Brazil ở trận kế tiếp, Triều Tiên kịp thắng New Zealand 1-0 ở lượt cuối, và giành vé vào vòng 1/8 dưới tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba cao điểm nhất.

Tên anh là An Il-bom.

An Il-bom (trái) trong trận gặp Anh ở U17 World Cup 2007. Ảnh: FIFA.

Tại vòng chung kết U19 châu Á 2008, An Il-bom tiếp tục là chủ lực của Triều Tiên. Trong vai trò cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo, cầu thủ sinh năm 1990 là người mở tỷ số trong trận ra quân thắng Lebanon 4-0, trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ ở trận kế tiếp gặp Tajikistan. Đội bóng Đông Bắc Á vào tứ kết, trước khi thua Australia 1-2 trong hiệp phụ.

Phong độ chói sáng của An khiến đội bóng chơi ở giải vô địch Croatia - NK Zagreb - chú ý. Đầu tháng 12/2009, anh cùng đồng hương Jong Il-ju được HLV danh tiếng Igor Stimac mời tới thử việc. Thành viên của thế hệ vàng bóng đá Croatia cuối thập niên 1990 nhận xét: "Họ nhanh nhẹn, nhất là khi xử lý bóng, và luôn khiến tôi bất ngờ mỗi khi quan sát".

Tuy nhiên, thể hình nhỏ bé (cao 1m70) khiến An gặp bất lợi trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá châu Âu. Stimac có ý chờ hai học trò Triều Tiên trưởng thành, nên để họ chuyển sang đội bóng chơi ở giải hạng thấp tại Serbia - Radnicki 1923 - tích lũy kinh nghiệm. An ghi ba bàn trong 10 trận cho CLB mới, nhưng chừng đó là không đủ để lọt vào mắt xanh của HLV Kim Jong-hun. Cựu đội trưởng U17 Triều Tiên không có suất dự World Cup 2010, trong khi người bạn đồng trang lứa từng bị đánh giá thấp hơn Pak Sung-hyok lại được tới Nam Phi, dù chơi bóng trong nước cho CLB cũ của An - Sobaeksu.

Siêu phẩm An Il-bom vòng bảng AFC Cup 2018 Tuyệt phẩm của An Il-bom ở vòng bảng AFC Cup 2018.

Sự việc này tác động mạnh tới tâm lý của An Il-bom. Một năm sau khi tới vùng Balkan, thần đồng bóng đá Triều Tiên quyết định hồi hương, trở lại đội bóng cũ Sobaeksu, trước khi đầu quân cho 4.25 SC - đội bóng số một Triều Tiên. Tại môi trường bóng đá lý tưởng nhất đất nước, tài năng của An thực sự phát tiết. Tiền vệ sinh tại Bình Nhưỡng hoạt động rộng, đá ngẫu hứng, và là chuyên gia thực hiện những pha bóng cố định. Anh có thể chơi tốt cả hai chân, đồng thời rất mạnh trong những tình huống băng lên từ tuyến hai dứt điểm.

Đỉnh cao của An Il-bom đến trong mùa 2018. Tại giải vô địch Triều Tiên, tiền vệ sinh năm 1990 là Vua phá lưới với 19 bàn. Anh đồng thời giữ ngôi đầu trong cuộc đua săn bàn tại AFC Cup 2018, với 12 bàn, dù 4.25 SC dừng chân ở chung kết liên khu vực. Trong một tập thể không có ngoại binh, An giữ vai trò nhạc trưởng. Với phong thái chơi bóng như một số 10 cổ điển, hậu vệ đối phương luôn khó khăn khi theo kèm anh.

An Il-bom là nhạc trưởng của CLB 4.25. Ảnh: AFC.

Hành trình vươn tới ngôi sao của An có đóng góp không nhỏ của đàn em Kim Yu-song. Trước khi Kim nổi lên, người đá cặp với An Il-bom trên hàng công 4.25 SC thường là Rim Chol-min, tiền đạo cùng sinh năm 1990, cao 1m88, và sát cánh với anh từ thuở dự U17 World Cup 2007. Tuy nhiên, thể hình cồng kềnh khiến Rim khó phát huy những đường chọc khe hoặc xẻ nách từ chân đồng đội số 10. Chỉ đến khi Kim xuất hiện, sự nghiệp của An mới thực sự thăng hoa.

Giống đàn anh, Kim Yu-song nổi từ rất sớm. Anh là thành viên của tuyển Triều Tiên vào chung kết U19 châu Á 2014, giải đấu lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng tham dự trên đất Myanmar. Một năm sau đó, Kim dự U20 World Cup 2015. Tuy bị loại ngay vòng bảng, tốc độ và khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo sinh năm 1995 giúp anh có cơ hội thử sức hai năm tại giải đấu dành cho lứa tuổi U21 ở Thụy Sỹ, từ đầu 2014 đến cuối 2015.

Kim Yu-song tại U20 World Cup 2015.

Không trụ lại được ở lục địa già nhưng hai năm ăn học châu Âu giúp Kim trưởng thành vượt bậc. Vài tháng sau khi trở lại 4.25 SC, tiền đạo này thường xuyên được đá chính. Tháng 10/2016, Kim lần đầu khoác áo đội tuyển Triều Tiên, trong trận thua 2-5 trước Việt Nam của HLV Hữu Thắng.

Được sử dụng luân phiên với đàn anh Rim Chol-min, Kim Yu-song rất mắn bàn khi vào sân ở AFC Cup. Tháng 3/2017, khi vừa bước qua tuổi 22, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của CLB 4.25 gây ấn tượng mạnh khi ghi năm bàn vào lưới Erchim (Mông Cổ) ở vòng bảng. Kết thúc mùa AFC Cup 2017, Kim là Vua phá lưới, với chín bàn thắng. Tất cả đều được ghi tại vòng bảng. Phong độ làm bàn vẫn được chân sút này duy trì tới mùa này. Kim hiện là người ghi nhiều bàn nhất cho CLB 4.25 SC tại AFC Cup 2019, với tám pha lập công. Hiệu suất làm bàn của tiền đạo 24 tuổi ở châu Á hết sức ấn tượng: 23 bàn sau 18 trận. Tại đội tuyển Triều Tiên, Kim đe dọa trực tiếp đến vị trí của hai đàn anh Pak Kwang-ryong và Jong Il-gwan. Hồi Asiad 2018, Kim là chủ lực trên hàng công Triều Tiên. Anh ghi bốn bàn, giúp đội nhà vào tứ kết.

Bàn thắng Kim Yu-song AFC Cup 2017 Các bàn thắng của Kim Yu-song ở AFC Cup 2017. Cao 1m80, xử lý bóng khéo léo, dứt điểm đa dạng khi có bóng trong cấm địa, Kim Yu-song luôn là ưu tiên số một của CLB 4.25 mỗi khi đội này cần bàn thắng, hoặc muốn tấn công phủ đầu. Chân sút 24 tuổi có thể đá cánh trái. Mỗi lần dạt cánh như vậy, khoảng trống ở trung lộ do Kim tạo ra sẽ được đội trưởng An Il-bom chiếm lĩnh. Trong hành trình tại AFC Cup 2019, HLV O Yun Son thường luân phiên giữa hai sơ đồ 4-4-2 và 5-3-2. Với hai tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập và dứt điểm tốt, 4.25 chuộng lối đá tấn công biên. Miếng đánh sở trường của đội bóng Triều Tiên là xuống sát biên ngang rồi chuyền vào trung lộ dứt điểm.

Thắng Nguyễn