Haaland giúp Dortmund hạ PSG

ĐứcTiền đạo 19 tuổi Erling Braut Haaland lập cú đúp giúp Dortmund thắng PSG 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 18/2.

Ghi bàn: Haaland 69', 77' - Neymar 75'.

Chỉ cần bảy trận để Erling Braut Haaland đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ đầu tiên chạm mốc 10 bàn. Sau khi ghi tám bàn cho Salzburg ở vòng bảng, chân sút Na Uy tỏa sáng trong màu áo Dortmund với hai bàn chỉ trong 10 phút trận gặp PSG. Bàn đầu tiên cho thấy khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ nhạy bén, trong khi bàn ấn định chiến thắng mang đậm dấu ấn của sức mạnh và kỹ thuật. Cùng với chín bàn sau sáu trận ở giải quốc nội cho Dortmund, Haaland cho thấy anh đã vươn tầm thành một tiền đạo đẳng cấp, chứ không đơn giản là một hiện tượng mùa này.

Haaland (vàng, tranh bóng) ghi 11 bàn chỉ sau bảy trận khoác áo Dortmund. Ảnh: UEFA.

Trận đấu của hai đội bóng tôn thờ lối đá tấn công diễn ra không sôi động ngay từ đầu. Trong khi Dortmund vẫn chơi phóng khoáng như thường lệ, đội khách PSG nhập cuộc đầy thận trọng. Trong hiệp một, bộ ba tấn công Neymar - Mbappe - Di Maria hoàn toàn bị chia cắt. PSG chỉ có hai pha dứt điểm trong 45 phút đầu, đều từ những cú sút xa của Neymar - người vừa trở lại sau bốn trận vắng mặt vì chấn thương.

Bộ ba Jadon Sancho, Erling Braut Haaland và Thorgan Hazard của Dortmund thì nổi bật hơn hẳn các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Jadon Sancho là cầu thủ tấn công hay nhất hiệp đầu, khi chơi xông xáo và tự tạo ra không dưới hai cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Keylor Navas. Tuyển thủ Anh có pha dốc bóng đột phá rồi dứt điểm chệch cột ở đầu hiệp, trước khi cứa lòng hiểm buộc Navas phải bay người cản phá ở phút 27.

Haaland, sau khi im tiếng trong 30 phút đầu trận, bất ngờ bùng nổ với một pha đi bóng dứt điểm sạt cột dọc cùng một pha đánh đầu lái bóng đi ra ngoài, sau đường kiến tạo của Sancho. Trong hiệp đầu, đội chủ nhà tạo ra tới bảy pha dứt điểm nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Haaland đánh đầu chệch cột ở hiệp một. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít giờ trước trận đấu, Dortmund công bố bản hợp đồng bốn năm trị giá 27,3 triệu USD với Emre Can - người được họ mượn từ Juventus trong thị trường chuyển nhượng mùa đông. Can nhập trận đầy hưng phấn và cho thấy nguồn năng lượng tích cực, trong ngày HLV tuyển Đức Joachim Loew dự khán. Nhiệt huyết của Emre Can kết hợp với sự cơ động của Axel Witsel giúp tuyến giữa đội chủ nhà lấn lướt PSG trong phần lớn thời gian thi đấu.

PSG chơi có phần thiếu tự tin, sau ba mùa liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8 Champions League. Sau hơn một giờ đồng hồ, các học trò Thomas Tuchel mới có pha dứt điểm trúng hướng cầu môn đầu tiên, khi Kylian Mbappe thử vận may ở góc hẹp. Chỉ ít phút sau, Mbappe một lần nữa khiến Roman Burki phải trổ tài, sau pha phối hợp với Neymar.

Khi PSG có dấu hiệu lấy lại thế trận, họ phải nhận bàn thua. Ngay sau khi tiền vệ 17 tuổi Giovanni Reyna vào sân, Dortmund triển khai đợt lên bóng nhanh. Hakimi nhận bóng từ Sancho, rồi căng ngang vừa tầm để Guerreiro băng vào đệm bóng trúng người hậu vệ PSG. Bóng bật ra đúng vị trí Haaland chọn sẵn, và tân binh của Dortmund không khó để ghi bàn thứ chín tại Champions League mùa này.

Tốc độ của Haaland suýt nữa giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn của Robert Lewandowski tại giải, chỉ năm phút sau đó. Nhưng Navas chơi tập trung và băng ra đủ nhanh để hóa giải pha bóng. Nhịp điệu trận đấu rõ ràng được đẩy lên cao sau bàn mở tỷ số.

Đúng lúc hưng phấn nhất, Dortmund phải trả giá đắt với bàn thua trên sân nhà. Neymar mờ nhạt và rườm rà trong những phút trước đó, nhưng lập công sau pha đệm bóng vào lưới trống ở phút 75. Mbappe, trước đó, đi bóng qua một loạt cầu thủ phòng ngự của Dortmund để căng ngang thuận lợi cho đàn anh ghi bàn.

Neymar gỡ hòa từ pha đệm bóng vào lưới trống. Ảnh: Reuters.

Nhưng các cầu thủ trẻ của Dortmund không đánh mất tinh thần sau bàn gỡ của đối thủ. Họ tiếp tục chơi với sự tự tin cao độ. Chỉ hai phút sau bàn thắng của Neymar, Reyna và Haaland cùng nhau tỏa sáng. Reyna, trong lần đầu được đá vòng knock-out Champions League, kiến tạo để Haaland sút xa căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm hạ gục Keylor Navas. Bàn thứ 10 tại Champions League giúp chân sút Na Uy cân bằng thành tích của Robert Lewandowski - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao trong những phút cuối. Dortmund không hài lòng với lợi thế một bàn còn PSG không muốn nhập cuộc ở lượt về với bất lợi ở tổng tỷ số. Hai đội liên tục tạo ra cơ hội, trong đó, Neymar có hai pha dứt điểm trong vòng cấm, một đập cột dọc và một bị hậu vệ Dortmund cản phá. Bên phía Dortmund, Hakimi đối mặt với Navas nhưng dứt điểm ra ngoài từ góc hẹp.

Tốc độ và sự khéo léo của các cầu thủ Dortmund khiến PSG phải nhận tới ba thẻ vàng trong năm phút cuối trận. Thomas Meunier và Marco Verratti, vì những tấm thẻ tai hại, vắng mặt ở lượt về. PSG sẽ bước vào trận tái đấu hôm 12/3 với bất lợi về tỷ số, khi Thiago Silva đánh đầu vọt xà ở giây cuối, khiến đội khách phải ra về với thất bại 1-2.

Đội hình thi đấu:

Dortmund (3-4-1-2): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro, Sancho (Schmelzer 90), Haland, Hazard (Reyna 67).

Dự bị không sử dụng: Dahoud Gotze, Schulz, Akanji, Hitz.

PSG (4-3-3): K. Navas, Kurzawa, Kimpembe, Silva, Meunier, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria (Sarabia 77), Neymar, Mbappe

Dự bị không sử dụng: Kehrer, Cavani, Rico, Icardi, Draxler, Kouassi.

Nhân Đạt