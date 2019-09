Greenwood đi vào lịch sử Man Utd

Nhờ bàn thắng vào lưới Astana ở Europa League, tiền đạo Greenwood trở thành cầu thủ đầu tiên sinh sau năm 2000 ghi bàn cho Man Utd.

Trước trận đấu ở Old Trafford tối 19/9, cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Man Utd ở đấu trường châu lục là huyền thoại George Best. Ông lập công lúc 18 tuổi và 158 ngày. Tuy nhiên, Mason Greenwood xô đổ kỷ lục này bằng bàn thắng vào lưới Astana. Chân sút trưởng thành từ lò Carrington ghi bàn khi 17 tuổi và 353 ngày, trẻ hơn Best lúc ghi bàn 170 ngày.

Greenwood cũng là cầu thủ sinh sau năm 2000 đầu tiên ghi bàn cho Man Utd. Trước đó, ở giai đoạn giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2019-2020, anh đã ghi hai bàn vào lưới Leeds Utd và Inter.

Greenwood được Solskjaer đánh giá rất cao. Ảnh: AFP.

Cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Man Utd ở một trận chính thức là Federico Macheda. Tiền đạo người Italy lập công hồi tháng 4/2009 khi mới 17 tuổi và 227 ngày. Xếp sau Macheda lần lượt là Greenwood, Danny Welbeck và Marcus Rashford.

Greenwood cũng là cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử khi lần đầu khoác áo Man Utd. Anh ra mắt đội một vào tháng 3/2019, khi 17 tuổi và 159 ngày, xếp sau kỷ lục của Angel Gomes (16 tuổi và 263 ngày), và đứng trên Macheda, Nicky Butt (17 tuổi và 304 ngày).

Cùng Angel Gomes và Tahith Chong, Greenwood thuộc số cầu thủ dưới 21 tuổi được Ole Gunnar Solskjar trao suất đá chính tối qua. Trước khi ghi bàn ở phút 73, giúp Man Utd thắng tối thiểu 1-0, Greenwood có hai cơ hội dứt điểm nhưng không thành công.

HLV Solskjaer nhận xét về cậu học trò 17 tuổi: "Greenwood là một trong những tiền đạo giỏi nhất tôi từng xem. Các pha dứt điểm của cậu ấy, trông có vẻ đơn giản, nhưng đó là sự khổ luyện của việc lặp đi lặp lại nhiều động tác cơ bản. Greenwood biết chọn đúng vị trí, và xử lý bóng hiệu quả nhờ kỹ thuật tuyệt vời. Hồi bằng tuổi cậu ấy, trình độ của tôi kém xa".

Thắng Nguyễn (theo Goal)