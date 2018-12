Barca - Real (22h15 thứ Bảy, 3/12): Real có thể gia tăng cách biệt với kình địch lên thành chín điểm nếu thắng trận này.



Barca sẽ chào đón sự trở lại của Andres Iniesta sau khi tiền vệ này phải nghỉ thi đấu năm tuần do chấn thương đầu gối. Bên cạnh Iniesta, Jordi Alba và Gerard Pique cũng hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bị đau nhẹ cuối tuần trước.



Trong khi đó, bên phía Real, Gareth Bale tiếp tục vắng mặt do chấn thương mắt cá. Ngôi sao người xứ Wales có thể nghỉ bốn tháng vì chấn thương này. Toni Kroos có thể sẽ trở lại sau khi vắng mặt vài tuần gần đây do chấn thương bàn chân. Tiền vệ người Đức đã có thể tham dự buổi tập cùng các đồng đội.



Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử El Clasico với 21 pha lập công, nhưng đã năm lần đối đầu Real gần nhất, tiền đạo người Argentina không nổ súng.