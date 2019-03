Cựu trọng tài FIFA: 'Trọng tài sai khi Viettel đá phạt đền'

Ông Đinh Văn Dũng cho rằng trọng tài Trần Đình Thịnh xử lý không chính xác trong tình huống Viettel thực hiện đá phạt đền trước Hà Nội.

Phút 86, trọng tài Thịnh cho Viettel hưởng phạt đền vì cho rằng hậu vệ Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo Joan Paulo nhận trọng trách đá phạt cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, thủ môn Hà Nội, Văn Công đã lao lên phía trước vạch ngang hơn một mét trước khi Joan Paulo chạm bóng. Vì thế, anh dễ dàng hoá giải cú sút của đối thủ.

"Tổ trọng tài đã xử lý sai trong tình huống thực hiện đá phạt đền này. Ở đây là lỗi của cả trọng tài chính lẫn trọng tài biên một", cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng chia sẻ cùng VnExpress.

Ông Dũng phân tích: "Trong quy định đá phạt đền, thủ môn phải đứng ngang vạch cầu môn, không được di chuyển lên phía trước khi người thực hiện đá phạt chưa chạm vào bóng. Thủ môn có quyền di chuyển ngang trên vạch cầu môn. Hơn nữa, khi người thực hiện chưa chạm vào bóng, các cầu thủ còn lại của hai đội không được xâm nhập khu vực 16m50".

Trọng tài Dũng đưa ra các cách xử lý trong tình huống này: "Thứ nhất, nếu đội phòng ngự vi phạm thì trọng tài vẫn cho thực hiện, nếu thành bàn thì vẫn công nhận bàn thắng, nếu không sẽ cho đá lại. Thứ hai, nếu đội tấn công vi phạm, trọng tài vẫn cho thực hiện, nếu thành bàn thì cho đá lại, nhưng không thành bàn thì cho qua. Thứ ba, nếu hai đội vi phạm thì bất luận quả đá phạt đền có thành bàn hay không cũng phải thực hiện lại quả đá".

Thủ môn Văn Công lao lên phía trước và cầu thủ hai đội xâm nhập vòng cấm trước khi Joan Paulo chạm bóng. Ảnh: Chụp màn hình.

Trọng tài người Đồng Nai kết luận: "Trong tình huống này, cả đội phòng ngự lẫn đội thực hiện đá phạt đều sai. Vì thủ môn Văn Công đã lao lên phía trước và cầu thủ hai đội cũng xâm nhập vòng cấm khi tiền đạo chưa chạm vào bóng. Do đó, trọng tài lẽ ra phải cho thực hiện lại quả đá phạt đền và cảnh cáo thủ môn. Lỗi thủ môn di chuyển là do trọng tài biên một đứng gần đó xác định và lỗi cầu thủ xâm nhập vòng cấm là do trọng tài chính xác định. Vì vậy, cả hai trọng tài đều sai khi không phát hiện và không cho đá lại".

Trận đấu vòng ba giữa Viettel và Hà Nội kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về các nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, có nhiều tình huống tranh cãi xảy ra. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho rằng, trọng tài Thịnh đã quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ trực tiếp với Văn Quyết dù anh dùng vai tranh chấp với đối phương. Ông cũng "tố" trọng tài chỉ phạt thẻ vàng Quế Ngọc Hải dù trung vệ này đã đạp thẳng vào chân của cầu thủ Văn Kiên.

Tại vòng ba V-League, đội HAGL cũng than phiền công tác trọng tài. Đội bóng phố Núi cho rằng có hai lần bóng chạm tay hậu vệ đối phương, nhưng họ không được phạt đền trong trận thua 1-3 trước Sài Gòn FC.

Trước đó, tại vòng hai, HAGL ghi bàn trong tư thế không việt vị nhưng không được công nhận bàn thắng, khiến họ thua 1-2 trước TP HCM.

Đức Đồng