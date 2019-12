Công Phượng được đề cử Quả Bóng Vàng 2019

Đề cử của các hạng mục Quả Bóng Vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải (Viettel), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh), Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Công Phượng (Sint Triuden), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), HoàngVũ Samson (Quảng Nam), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP HCM), Trần Minh Vương (HAGL). Quả Bóng Vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam), Chương Thị Kiều (TP HCM), Trần Thị Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam), Huỳnh Như (TP HCM), Trần Thị Kim Thanh (TP HCM), Thái Thị Thảo (Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Thùy (TP HCM), Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng SảnViệt Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội). Quả Bóng Vàng futsal: Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa), Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa), Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam), Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa), Lương Thái Huy (Sahako), Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí, Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam). Cầu thủ nước ngoài hay nhất: Bruno Cantanhede (Viettel), Memovic Damir (SLNA), Andre Diego Fagan (Hải Phòng), Pape Omar Faye (Hà Nội), Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa), Pereira Diogo Junior (Dược Nam Hà Nam Định), Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng), Pedro Paulo (CLB Sài Gòn), Dyachenko Rodion Sergey (Quảng Ninh). Cầu thủ trẻ nam hay nhất: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB ĐàNẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Danh Trung (Viettel). Cầu thủ trẻ nữ hay nhất: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng SảnViệt Nam), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM), Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội), Cù Thị Huỳnh Như (TPHCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).