CLB Hà Nội xin lỗi vụ pháo sáng

Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội nhận lỗi vì để xảy ra sự cố pháo sáng gây đổ máu trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những người hâm mộ chân chính, tới CĐV Tô Huyền Anh bị thương và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nhập viện. Đây là thiếu sót của chúng tôi", ông Nguyễn Quốc Hội nói.

Ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ với báo chí tại sân Hàng Đẫy chiều 12/9. Ảnh: Lâm Thoả.

Tối 11/9, trên sân Hàng Đẫy, CĐV Nam Định đã đốt hàng chục quả pháo sáng trên khán đài hoặc ném xuống sân. Khoảng giữa trận đấu họ bắn sang khán đài A một quả pháo trúng chân nữ CĐV Huyền Anh, khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ bệnh viện Xanh-Pôn cho biết nữ CĐV này bị bỏng lưu huỳnh vào tận xương, sẽ phải phẫu thuật hai lần.

Sau sự cố trên, các CĐV đội khách tiếp tục đốt pháo sáng trên khán đài B, nhảy múa ăn mừng. Họ thậm chí đánh hai cảnh sát cơ động phải nhập viện. Cuối trận, những người này tiếp tục bắn hai quả pháo nữa nhưng không ai bị thương thêm. Trận này, Nam Định thua Hà Nội 1-6 và tiếp tục đứng trong vùng nguy hiểm của V-League.

"Chúng tôi có lỗi chưa đặt cổng từ, khám xét kỹ các CĐV, nhất là CĐV nữ, để những đối tượng quá khích tuồn pháo vào sân", ông Nguyễn Quốc Hội nói thêm. "Để đảm bảo an ninh cho các trận đấu, chúng tôi đã nhờ công an Hà Nội, do nhân sự tại sân chỉ có một ít. Tuy nhiên, Hà Nội đợt này có nhiều sự kiện nên lực lượng an ninh được cử đến sân bị hạn chế".

Sau khi xảy ra sự cố, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) cho rằng trách nhiệm thuộc về Hà Nội. VPF cũng khẳng định ngay trước khi trận đấu diễn ra đơn vị này đã gửi công văn xin VFF hỗ trợ do CLB không đảm bảo được an ninh. Được hỏi về vấn đề này, ông Hội nói: "Đây không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. Quan trọng là phải cùng chung tay chặn nạn đốt pháo. Nếu chỉ mình CLB thì không bao giờ làm được, phải có sự hỗ trợ của các ban ngành, từ VFF, VPF tới lực lượng an ninh địa phương. VPF nói chúng tôi không đảm bảo an ninh nhưng trước trận không cảnh báo gì".

Nữ CĐV bị bỏng nặng do trúng pháo sáng

Đây không phải là lần đầu tiên sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng đốt pháo ở V-League mùa này. CLB Hà Nội vì vậy có thể sẽ bị "treo sân" đến hết mùa giải. "Chúng tôi sai sót, và sẽ tuân thủ theo án phạt. Nhưng nếu bị treo sân hết giải, đó sẽ là điều đáng tiếc cho người hâm mộ chân chính bởi sắp tới là những trận đấu hay", ông Hội nói. "Đóng cửa sân thì dễ, nhưng loại bỏ những CĐV quá khích để người hâm mộ chân chính tới sân thưởng thức bóng đá mới là khó. Chúng tôi xin lỗi CĐV nếu những trận tới họ không thể xem đội thi đấu vì án phạt".

Trận đấu tiếp theo của Hà Nội trên sân nhà diễn ra vào ngày 15/9, thuộc vòng 23, gặp Viettel.

Lâm Thoả