Barca thất bại lần đầu sau nửa năm ở La Liga

Sử dụng đội hình dự bị, đội đương kim vô địch thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo hôm qua.

Celta Vigo 2-0 Barca

*Ghi bàn: Gomez Gonzalez 67', Aspas 88' (phạt đền).

Đã đủ điểm vô địch La Liga và đang tập trung lực lượng cho bán kết lượt về Champions League giữa tuần sau với Liverpool, HLV Ernesto Valverde quyết định sử dụng đội hình hoàn toàn dự bị trong trận đấu ở vòng 36. Bộ ba chơi trên hàng công gồm Malcom, Boateng và Dembele, trong khi tiền vệ 19 tuổi Riqui Puig đá cùng Arthur và Carles Alena.

Barca dùng phần lớn cầu thủ trẻ.

Thiếu ngôi sao có khả năng dẫn dắt, lối chơi của Barca trở nên nhạt nhoà trước một Celta Vigo hừng hực quyết tâm trong cuộc đua trụ hạng. Ngoài tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, đội khách thua kém hoàn toàn trong những chỉ số còn lại. Suốt trận họ chỉ tung ra 8 cú dứt điểm, và chỉ một trong số đó hướng trúng khung thành - so với lần lượt là 14 và 6 của đội chủ nhà.

Barca cũng sớm rơi vào khó khăn do Dembele rời sân từ phút thứ 6. Tiền đạo trẻ người Pháp dính chấn thương gân kheo và phải nhường chỗ cho một cầu thủ non kinh nghiệm khác - Alex Collado.

Dẫu vậy, sau một số tình huống hỏng ăn, đến giữa hiệp hai Celta Vigo mới tìm được mành lưới thủ môn Jasper Cillessen với pha nhoài người sút nối của tiền đạo Maxi Gomez. Và khi chỉ còn hai phút đá chính thức, họ được hưởng phạt đền sau tình huống Wague để bóng chạm tay trong vòng cấm. Iago Aspas dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, ấn định chiến thắng 2-0.

Celta Vigo có chiến thắng xứng đáng.

Trận thắng này là một bước tiến quan trọng đối với Celta Vigo, đội có 40 điểm và bứt lên với năm điểm nhiều hơn so với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Đội chủ sân Balaidos gần như đã giành quyền trụ hạng trong cuộc chiến với Valladolid và Rayo Vallecano. Trong khi đó, do kém nhóm an toàn sáu điểm, Vallecano trở thành đội thứ hai sau Huesca sớm phải xuống hạng hai.

Ở phía trên, Barca đang có chín điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Atletico. Trong trận đấu cùng vòng diễn ra sớm, Atletico để thua Espanyol 0-3.

Trận thua Celta là thất bại thứ ba của Barca từ đầu mùa La Liga 2018-2019. Hai trận thua đầu diễn ra trước Leganes hồi tháng 9 và Betis tháng 11/2018.

Đội hình thi đấu

Celta: Ruben Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Boudebouz (Jozabed, 84'), Okay, Lobotka, Boufal (Brais Méndez, 70'); Iago Aspas, Maxi Gómez (Fran Beltrán, 91').

Barca: Cillessen; Wague, Todibo (Murillo, 68'), Umtiti, Vermaelen; Riqui Puig, Arthur (Vidal, 62'), Aleñá; Dembélé (Alex Collado, 6'), Boateng, Malcom.

Thanh Quý