Bale cứu Real rồi nhận thẻ đỏ

Sau khi ghi hai bàn giúp Real hòa Villarreal 2-2, Gareth Bale nhận hai thẻ vàng trong vòng hai phút cuối trận đấu ở vòng 3 La Liga.

Bàn thắng: Moreno 12', Gomez 74' - Bale 45'+1, 86'.

Real bắt đầu trận đấu trên sân của Villarreal bằng thay đổi lớn về chiến thuật. Thay vì sơ đồ 4-3-3 như nhiều trận trước, HLV Zinedine Zidane sử dụng sơ đồ 4-4-2 mà ông từng ấp ủ. Trên hàng công, Karim Benzema và tân binh Luka Jovic cùng sắm vai trung phong. Hàng tiền vệ bốn người giăng ngang, gồm Bale, Lucas Vazquez, Toni Kroos và Casemiro. Một tân binh khác, hậu vệ trái Ferland Mendy cũng có suất đá chính.

Real của Zidane vẫn thiếu sự ổn định. Ảnh: Marca.

Sơ đồ mới của Zidane bước đầu cho thấy sự táo bạo, nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Vấn đề nổi lên đầu tiên là sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Giữa hai tuyến này thường xuyên có những đường chuyền không hiểu ý nhau vô tình tạo điều kiện cho Villarreal phản công. Đây cũng là lý do khiến thủ môn Thibaut Courtois thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm trong hiệp 1, mà một trong số đó dẫn đến bàn thua đầu. Sau khi Courtois cản được cú sút cận thành của Ekambi, Gerard Moreno kịp có mặt sút bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ngoài việc thiếu an toàn trong phòng ngự, Real còn gặp vấn đề trong khâu tổ chức tấn công. Thay cho sự đa dạng và biến hóa như nhiều mùa trước, hầu hết các pha lên bóng của nhà cựu vô địch châu Âu đều kết thúc bằng tình huống tạt cánh. Trước cách chơi nhàm chán của đối thủ, Villarreal không cần mất nhiều công sức để cản phá.

Real chỉ chơi hiệu quả hơn khi trở lại với bài tấn công cũ. Sau một khoảng thời gian dài tập trung tạt cánh, đội khách có bàn gỡ đầu tiên từ một tình huống... tấn công trung lộ. Sau khi nhận cú đánh gót vào vòng cấm, Dani Carvajal chuyền ngang cho Bale đệm bóng san bằng tỷ số 1-1.

Real thiếu sự lấn lướt như thời còn Ronaldo.

Sau khi nhận thấy sự bất ổn của sơ đồ 4-4-2, Zidane đành quay về 4-3-3. Real thi đấu hay hơn từ đầu hiệp hai, đặc biệt là khi Luka Modric vào thay Jovic. Tuy nhiên, có một điều mà Zidane không thể thay đổi là chất lượng hàng thủ. Phút 74, Villarreal một lần nữa vượt lên khi Ontiveros căng ngang cho Moi Gomez đệm bóng cận thành. Dàn hậu vệ Real mắc sai lầm với việc để Onteviros, Gomez và Carlos Bacca có không gian dứt điểm thoải mái trong vòng cấm.

Real có thể đã thua nếu Bale không tiếp tục tỏa sáng. Ngôi sao xứ Wales trở thành vị cứu tinh ở phút 86 với pha đi bóng cắt mặt dứt điểm bất ngờ vào góc gần. Nhưng đó không phải là điều cuối cùng về Bale trận này. Ở các phút bù giờ thứ hai và thứ tư, anh liên tiếp nhận hai thẻ vàng. Một trong số đó là pha cao chân với hậu vệ đối phương, khi Bale ham giành bóng hòng ghi thêm bàn. Với thẻ đỏ này, Bale sẽ vắng mặt trong trận tiếp Levante ngày 14/9.

Bale trở thành cứu tinh trước khi nhận thẻ đỏ.

Do hòa với Villarreal, Real chỉ hơn một điểm so với kình địch Barca. Nghiêm trọng hơn, đội bóng của Zidane đang kém bốn điểm so với đội dẫn đầu Atletico Madrid. Sau ba vòng, La Liga sớm cho thấy tương lai của một cuộc đua tam mã.

Đội hình thi đấu

Villarreal: Andrés; Mario, Albiol, Pau Torres, Quintillá; Iborra, Cazorla (Bacca, 73'), Chukwueze (Ontiveros, 55'), Moi Gómez, Ekambi (Anguissa, 61'); Gerard Moreno.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Lucas Vázquez (Vinicius, 73'), Casemiro, Kroos (Valverde, 82'), Bale; Jovic (Modric, 67'), Benzema.

Thanh Quý