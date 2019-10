Anh thua trận vòng loại đầu tiên sau 10 năm

Dẫn bàn từ phút thứ năm nhưng Anh thua ngược 1-2 trên sân Czech ở vòng loại Euro 2020 tối 11/10.

CH Séc 2-1 Anh

Bàn thắng: Brabec 9', Ondrasek 85' - Kane (phạt đền) 5'.

Là một trong bốn đội tuyển giữ mạch toàn thắng trước lượt đấu này, Anh muốn thắng Czech để tiếp bước Bỉ, giành vé sớm vào vòng chung kết Euro 2020. Đội quân của Gareth Southgate tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm mở tỷ số ở phút thứ năm. Raheem Sterling bị phạm lỗi trong cấm địa. Từ chấm 11m, đội trưởng Harry Kane đánh lừa thủ môn chủ nhà, đưa "Tam sư" vượt lên.

Czech từng thua Anh 0-5 ở trận ra quân vòng loại Euro 2020 nhưng lần này, họ không vội nản chí trên sân nhà. Bốn phút sau khi bị dẫn, đội bóng quê hương của Pavel Nedved gỡ hòa nhờ tình huống Jakub Brabec đệm bóng cận thành.

Kane lừa thủ môn Czech trên chấm 11m. Ảnh: Reuters.

Thế trận đảo chiều sau bàn gỡ của Czech. Đội bóng xứ pha lê liên tục uy hiếp khung thành do Jordan Pickford trấn giữ. Sau 90 phút, Czech có 17 pha dứt điểm, vượt trội so với bảy lần bắn phá của đối thủ. Số cú sút trúng đích của Czech cũng gấp đôi (8 so với 4), và hầu hết diễn ra trong cấm địa.

Trước sức ép của đội chủ nhà, Anh lộ điểm yếu về khả năng kiểm soát bóng. Những tiền vệ của "Tam Sư" là Jordan Henderson, Declan Rice, Jadon Sancho hay Mason Mount đều là những "cú đấm" hạng nặng để giải quyết trận đấu, thay vì giữ vai trò điều tiết. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Anh chỉ tạo ra sáu đường chuyền quyết định (những đường chuyền đặt cầu thủ vào thế dứt điểm), ít hơn hẳn so với con số 15 phía bên kia.

Không chỉ tuyến giữa, hàng thủ của Anh cũng có vấn đề. Ngoại trừ Kieran Trippier, ba người còn lại gồm Harry Maguire, Michael Keane và Danny Rose đều đang chơi cho những CLB bị sa sút phong độ. "Cả hai bàn thắng của Czech phản ánh đúng vấn đề nơi hàng phòng ngự. Anh thiếu tập trung và phản ứng cần thiết ở những pha đánh vỗ mặt", Sports Mail bình luận.

Brabec gỡ hòa cho Czech bằng cú dứt điểm cận thành. Ảnh: AFP.

Sang hiệp hai, Anh đổi sơ đồ sang 4-3-3 và tạo ra hai cơ hội có thể ghi bàn khi đưa được bóng cho Sterling và Kane trong thế trống trải ở cấm địa. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ tấn công đều sút trượt.

Không thể tung ra đòn kết liễu với đối thủ yếu hơn, điều thầy trò Southgate vẫn làm suốt từ vòng loại World Cup 2018, đội khách gục ngã ở phút 85. Hàng thủ Anh phản ứng chậm chạp với tình huống bóng hai, sau đường phát bóng lên của thủ thành Pickford. Czech triển khai bóng sang cánh phải, trước khi căng sệt để Zdenek Ondrasek mang về chiến thắng bằng cú sút cận thành.

Những thay đổi của Southgate, gồm Ross Barkley, Marcus Rashford và Tammy Abraham không mang lại hiệu quả. Đội bóng xứ suong mù thua 1-2 và có cùng 12 điểm với đội nhì bảng Czech, nhưng chơi ít hơn một trận.

Ondrasek giúp Czech cùng có 12 điểm như tuyển Anh. Ảnh: AP.

Đây là trận thua đầu tiên sau 10 năm của Anh ở vòng loại một giải đấu lớn. Thất bại gần nhất của Anh là ở vòng loại World Cup 2010 ngày 10/10/2009, khi họ thua Ukraine 0-1 trên sân khách. Chuỗi 43 trận bất bại của "Tam sư" bị chặn đứng bởi một tập thể không có ngôi sao nhưng chơi đầy nỗ lực và khao khát chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Czech: Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Soucek, Kral; Masopust (Zmrhal 89'), Darida, Jankto (Kopic 83'); Schick (Ondrasek 65').

Anh: Pickford; Trippier, Keane, Maguire, Rose; Henderson, Rice (Abraham 88'); Sancho (Rashford 73'), Mount (Barkley 73'), Sterling; Kane.

Thắng Nguyễn