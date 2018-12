Alves khoe danh hiệu, chuẩn bị sang Juve

Dani Alves khoe ảnh nude với bạn gái nhân dịp một năm hẹn hò / Qua mặt 'vua Pele', Dani Alves vô địch về số danh hiệu tại Brazil

Dani Alves kết thúc mùa giải 2015-2016 với hai danh hiệu La Liga và Cup Nhà vua Tây Ban Nha cùng Barca, nâng tổng số cup mà anh giành được trong sự nghiệp lên 32 chiếc.

Đây là kỷ lục về số danh hiệu do một cầu thủ Brazil nắm giữ. Trước Alves, Pele, người được biết đến rộng rãi bằng biệt danh "Vua bóng đá", giữ kỷ lục này với 30 danh hiệu đoạt được cùng Santos và New York Cosmos.

"Pele, ông là vua. Một vị vua. Nhưng tôi đã có nhiều danh hiệu hơn ông. Thư giãn đi, đó cũng chẳng phải là điều đáng lo đâu. Nếu ông muốn chỉ trích tôi thì cứ việc, tôi vui lòng lắng nghe. Mọi người nói trong bóng đá, lịch sử là số lượng. Nếu điều đó đúng thì mọi thứ đang rất tốt. Tôi muốn kể câu chuyện này vì bản thân chẳng muốn biết điều gì khác trong bóng đá nữa. Tôi sẽ làm đầu bếp ngay bây giờ đây", Alves kể lể trong đoạn video đăng trên Instagram.

Dani Alves (phải) gặt hái nhiều thành tích trong màu áo Barca. Ảnh: AFP.

Dani Alves đang đứng thứ ba trong danh sách các cầu thủ giành nhiều cup nhất trong sự nghiệp. Xếp trên anh là hai huyền thoại bóng đá Anh Kenny Dalglish và Ryan Giggs với mỗi người 35 danh hiệu.

Alves đoạt tới sáu danh hiệu La Liga từ khi khoác áo Barca vào năm 2008. Tuy nhiên, hậu vệ 33 tuổi đang tính đường rời sân Nou Camp. Đích đến mà Alves hướng tới là Juventus, đương kim vô địch Serie A.

Nhiều tờ báo Tây Ban Nha và Italy khẳng định Alves và Juve đã thống nhất ký hợp đồng hai năm theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa hè năm ngoái, hậu vệ người Brazil rục rịch rời Barca nhưng bất ngờ quyết định gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa. Theo AS, Cadena Ser và Sky Sport Italia, hợp đồng trên có điều khoản đặc biệt cho phép Alves tự do ra đi trước ngày 5/6.

Juventus đang rất quan tâm đến trường hợp của Alves và cũng muốn chiêu mộ đồng đội của anh tại Barca là Javier Mascherano.

Di Khánh