Bóng đá Bồ Đào Nha có chức vô địch thế giới sau 34 năm

Thắng Áo 1-0 trong trận chung kết U17 World Cup ngày 27/11, Bồ Đào Nha có danh hiệu vô địch thế giới cấp đội tuyển thứ ba trong lịch sử, và là lần đầu ở lứa tuổi U17.

Sau hai chức vô địch U20 thế giới vào các năm 1989 và 1991, hôm qua, lứa U17 Bồ Đào Nha đi vào lịch sử khi đưa bóng đá Bồ Đào Nha trở lại đỉnh cao thế giới sau tròn 34 năm chờ đợi.

Trong trận chung kết U17 World Cup tại Al Rayyan, Qatar, tiền đạo Anisio Cabral ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha hạ Áo. Qua đó, U17 Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp danh hiệu trong 2025, từ vô địch U17 châu Âu đến U17 thế giới.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha mừng vô địch U17 World Cup trên sân Al Rayyan, Qatar. Ảnh: Selecao Portugal

Ngôi vương U17 thế giới lần đầu trong lịch sử của Bồ Đào Nha còn được tô điểm bởi các giải thưởng cá nhân tại giải, khi tiền vệ nhạc trưởng Mateus Mide và trung vệ Mauro Furtado lần lượt giành Quả Bóng Vàng và Quả Bóng Đồng tại giải. Người ghi bàn ở chung kết - Cabral - đứng thứ hai danh sách làm bàn, giành Giày Bạc với 7 bàn, còn thủ môn Romario Cunha giành Găng Tay Vàng.

HLV trưởng Bino Macaes, thành viên đội hình U16 Bồ Đào Nha giành HC đồng thế giới năm 1989, cùng người thầy năm xưa Carlos Queiroz trở thành hai nhà cầm quân hiếm hoi đưa bóng đá nước này lên bục cao nhất bóng đá thế giới.

Trận chung kết U17 World Cup diễn ra với thế trận cân bằng, không giấu bài, khi mỗi bên đều tạo ra số pha dứt điểm ngang bằng nhau. Sức mạnh của U17 Áo nằm ở hàng thủ hay nhất giải - chỉ thủng lưới một bàn trước trận cuối. Ngược lại, U17 Bồ Đào Nha đã ghi tới 22 bàn xét trong cùng thời gian.

Phút 32, hậu vệ Furtado chuyền vượt tuyến cho tiền đạo cánh phải Duarte Cunha. Sau khi bật tường với Mide, Duarte kiến tạo để Cabral dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn duy nhất trong trận chung kết.

Chứng kiến lứa U17 viết nên trang sử mới cho bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lập tức gửi lời chúc mừng trên Instagram. Siêu sao 40 tuổi viết: "Vĩ đại! Chúc mừng các nhà vô địch thế giới!".

Trong hệ thống đội tuyển quốc gia ở mọi lứa tuổi, Bồ Đào Nha giờ đây chỉ còn thiếu đúng hai danh hiệu lớn: chức vô địch U21 châu Âu, và World Cup mà Ronaldo sẽ cùng đồng đội tìm cách chinh phục ở Bắc Mỹ hè 2026.

Hà Phương (theo A Bola)