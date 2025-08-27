Bóng chuyền Việt Nam toàn thua ở giải thế giới

Thái LanĐội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Kenya 0-3 (23-25, 22-25, 18-25) ở lượt cuối bảng G giải vô địch thế giới hôm 27/8.

Sau hai lượt trận đầu vòng bảng, tuyển Việt Nam và Kenya đều thua cả hai trận, 0-3 trước Đức và 1-3 trước Ba Lan, cùng bị loại sớm. Cuộc đối đầu ở lượt cuối là cơ hội để một trong hai đội chia tay giải với trận thắng danh dự.

Kenya xếp thứ 23 trên bảng thứ bậc thế giới, kém Việt Nam một bậc và từng thua thầy trò Nguyễn Tuấn Kiệt 1-3 ở trận giao hữu tại Hà Nội trước thềm giải thế giới. Tuy nhiên, trong lần tái đấu, các cô gái Việt Nam không thể lấn lướt đối thủ châu Phi.

Thanh Thúy (số 3, đỏ) tấn công ở trận gặp Kenya, tại nhà thi đấu Municipal, Phuket, Thái Lan hôm 27/8. Ảnh: FIVB

Lợi thế về thể hình và sức mạnh giúp Kenya tạo ra thế trận tốt hơn, liên tục dẫn Việt Nam trong hai set đầu. Chủ công Veronica Adhiambo (19 điểm) và phụ công Belinda Barasa (13 điểm) là những người ghi nhiều điểm nhất, trong trận đấu mà hàng sau của Việt Nam cũng không cho thấy sự chắc chắn.

HLV Tuấn Kiệt liên tục điều chỉnh chiến thuật và nhân sự, nhưng bất lực trước hàng chắn cao lớn và nhanh nhẹn của đối phương. Trong cả trận, Kenya chắn bóng thành công tới 21 lần, trong đó có nhiều lần vô hiệu hóa chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Bên phía Việt Nam, Vi Thị Như Quỳnh ghi 12 điểm ở trận gặp Kenya, trở thành cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển tại giải với tổng 35 điểm qua ba trận.

Điểm đáng khen của Việt Nam ở trận này là tinh thần. Dù gặp bất lợi về thế trận và tâm lý, đội tuyển vẫn chiến đấu đến cùng ở mỗi set. Sau khi thua sát nút 23-25, 22-25 ở hai set đầu, Việt Nam dẫn 11-9 ở set thứ ba. Tuy nhiên, thể lực bị bào mòn khiến các học trò Nguyễn Tuấn Kiệt thua ngược 18-25 ở set này.

Thất bại 0-3, Việt Nam xếp cuối bảng G, là đội duy nhất của châu Á rời giải sau vòng bảng. Do giải không có vòng đấu phân hạng cho các đội tuyển ngoài top 16, sau trận đấu này Việt Nam và Kenya đều về nước.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Năm nay, thầy trò ông Kiệt được đôn lên dự giải sau khi đứng thứ tư giải châu Á 2023 và Thái Lan làm chủ nhà của giải VĐTG 2025. Sau giải, các tuyển thủ sẽ kết thúc giai đoạn tập trung đầu tiên và trở về đơn vị chủ quản tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10/10 tại Ninh Bình.

