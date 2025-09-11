Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu

Hà NộiLiên đoàn bóng chuyền Việt Nam ra án cấm nhưng không nêu lý do với chủ công Đặng Thị Hồng, người vướng vào lùm xùm ở giải U21 thế giới hồi tháng 8.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp khẩn giữa VFV cùng các bộ phận chuyên môn chiều 11/9. Theo đó, Đặng Hồng sẽ không được phép tham dự giai đoạn hai giải vô địch quốc gia 2025, không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV từ tháng 9/2025.

VĐV Đặng Thị Hồng (số 12) thi đấu trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, tại Surabaya, Indonesia ngày 7/8/2025. Ảnh:World Volleyball

Theo tìm hiểu của VnExpress, lệnh cấm của VFV bắt nguồn từ án cấm của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB tại giải U21 thế giới diễn ra ở Indonesia. Khi đó, Đặng Hồng bị xác định không đủ tư cách thi đấu, dẫn đến việc Việt Nam bị xử thua ba trận cùng tỷ số 0-3 trước Serbia, Canada, Indonesia, mất suất vào vòng 1/8 và cuối cùng xếp thứ 19.

Án phạt của FIVB được áp dụng cho các giải của liên đoàn thành viên. Vì vậy, cơ hội thi đấu sau này của Đặng Hồng chưa có hướng giải quyết.

VFV cũng cho biết, từ năm 2026, sẽ kiểm tra giới tính nếu có dấu hiệu nghi vấn. Ngoài ra, đối với đội tuyển quốc gia nữ, dự kiến trong trường hợp có tuyển thủ được tập trung gặp nghi vấn thì các nhà quản lý có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gen SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô. Khi có kết quả đảm bảo, cầu thủ đó mới được tham dự giải quốc tế để tránh các sự cố xảy ra.

*Tiếp tục cập nhật

Đồng Hiếu