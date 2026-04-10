Bóng bàn Trung Quốc nổi sóng

Việc tay vợt số một quốc gia Fan Zhendong rút khỏi giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2026 gây tranh luận trên truyền thông Trung Quốc.

Trong khi các kênh chính thống khẳng định quyết định của Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông) là tự nguyện với lý do cá nhân, nhiều ý kiến từ người hâm mộ lại nghi ngờ đằng sau là những vấn đề phức tạp hơn, như áp lực nội bộ hay mâu thuẫn với hệ thống quản lý.

Hôm 8/4, Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc công bố danh sách dự giải, trong đó Fan là nhà vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc và trụ cột của đội tuyển nhưng không góp mặt. Theo thông báo, tay vợt 29 tuổi tự nguyện rút lui dù đủ điều kiện được chọn thẳng vào đội hình. Tuy nhiên, cách giải thích ngắn gọn này nhanh chóng gây tranh cãi.

Tay vợt Trung Quốc Fan Zhendong ăn mừng sau khi thắng Truls Moregard để giành HC vàng Olympic tại nhà thi đấu South Paris 4, thành phố Paris, Pháp, ngày 4/8/2024. Ảnh: Reuters

Các trang báo Trung Quốc như Jimu News và The Paper đồng loạt kêu gọi công chúng tránh suy diễn. Một bài bình luận cho rằng không có cơ sở cho các thuyết âm mưu, bởi đây đơn thuần là lựa chọn của một VĐV đã đạt đến đỉnh cao và cần thời gian điều chỉnh. Theo lập luận này, Fan vẫn duy trì phong độ tốt ở các giải quốc tế, và ban huấn luyện cũng mong muốn anh tiếp tục thi đấu, nên không có chuyện bị thất sủng.

Tuy vậy, trên phần bình luận của báo Sina, phản ứng của người hâm mộ lại đi theo hướng khác. Không ít ý kiến cho rằng cụm từ "tự nguyện" chỉ mang tính hình thức. Tài khoản Tsai Ya-chi’s Criminal Law bình luận: "Fan Zhendong tự nguyện rút khỏi thi đấu? Nghe giống như 'tôi tự nguyện nhận tội và chấp nhận trừng phạt', nhưng thực tế thì sao?".

Nhiều ý kiến khác đi xa hơn khi đặt vấn đề về mối quan hệ giữa Fan Zhendong và đội tuyển. Tài khoản Micky comes from the Land of Light viết: "Sau Olympic 2024, nhà vô địch không muốn bị ràng buộc quá nhiều, còn lãnh đạo thì cần anh để xây dựng lực lượng. Hai bên không cùng quan điểm, nên cuối cùng phải chia tay trong thế khó xử".

Một số bình luận lại tập trung vào yếu tố tâm lý và môi trường thi đấu. Tài khoản Hehe Xuan cho rằng: "Lần trước khi Fan rút lui, mọi người đều ủng hộ anh vì ai cũng hiểu đó là áp lực từ bên ngoài. Lần này cũng vậy".

Fan là đương kim vô địch bóng bàn đơn nam Olympic, cũng là tay vợt số một cho tới khi anh rút khỏi bảng thứ tự thế giới cuối năm 2024. Khi đó, anh giải thích rằng không muốn bị ràng buộc bởi việc phải thi đấu quá nhiều giải mới được xếp thứ tự. Anh hiện chủ yếu thi đấu ở châu Âu, nhưng vẫn được người hâm mộ coi là số một Trung Quốc nhờ HC vàng Đại hội TDTT toàn quốc.

Có một nhánh tranh luận khác cho rằng Fan đang "bị bắt nạt trong môi trường thể thao". Họ liên hệ trường hợp của anh với những tranh cãi xung quanh VĐV nhảy cầu Quan Hongchan (Toàn Hồng Thiên). Quan bị tấn công mạng kéo dài, chủ yếu là lời chê ngoại hình và cân nặng, khiến cô chịu áp lực lớn, từng nghĩ đến giải nghệ sau Olympic 2024. Nhà chức trách Trung Quốc đã vào cuộc điều tra, coi đây là hành vi độc hại từ văn hóa hâm mộ quá khích.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những ý kiến kêu gọi nhìn nhận sự việc một cách đơn giản hơn. Tài khoản Wenwenxue viết: "Ngay sau Olympic, Fan đã nói tương lai của anh không chỉ là bóng bàn. Việc anh không trở lại đội tuyển lúc này không phải bất ngờ".

Giải bóng bàn đồng đội thế giới 2026 diễn ra tại London, Vương quốc Anh từ 28/4 đến 10/5, với 64 đội nam và 64 đội nữ góp mặt. Trung Quốc đã vô địch cả hai nội dung, liên tiếp từ năm 2012.

Xuân Bình tổng hợp