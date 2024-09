Bóng bàn CAND - T&T về nhất toàn đoàn giải trẻ quốc gia

Đội bóng bàn CAND - T&T giành 14 huy chương vàng tại giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2024, tại Cao Bằng, từ 24-31/8.

Cụ thể, các tay vợt bóng bàn của CAND – T&T xuất sắc có được ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 14 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xếp vị trí số 2 là đoàn Quân đội, một đơn vị mạnh khác là Hải Dương đứng thứ 3. Bóng bàn CAND- T&T thể hiện thế mạnh ở nội dung đôi nam – nữ, với 10 trong tổng số 14 huy chương vàng giành được tại giải lần này.

Các tay vợt trẻ của CAND – T&T trên bục nhận giải tại Giải bóng bàn các tay vợt trẻ quốc gia 2024. Ảnh: T&T

Về mặt cá nhân, Đinh Anh Hoàng, Vũ Mạnh Huy, Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My cùng giành được 4 huy chương vàng. Ngoài ra, tay vợt trẻ đang lên như Nguyễn Văn Tuấn Anh (lứa tuổi 15) cũng đóng góp 2 huy chương vàng cho bóng bàn CAND – T&T.

Trước đó, tại Giải bóng bàn VĐQG 2024 (Khánh Hòa), CLB bóng bàn CAND – T&T đã giành 2 HC vàng, 3 HC bạc. Tiếp đó, tại Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024 (Đà Nẵng), CLB bóng bàn CAND – T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ.

Trước đây, bóng bàn ngành công an chưa từng giành huy chương vàng ở giải quốc gia. Với mối quan hệ hợp tác với T&T Group đã giúp nâng tầm bóng bàn CAND, giúp bóng bàn ngành công an có nhiều thành tích ấn tượng hơn.

Tháng trước, Tập đoàn T&T Group đã tặng thưởng tới gần 1,5 tỷ đồng để động viên, khích lệ tinh thần, cũng như ghi nhận những cống hiến của HLV Vũ Mạnh Cường cùng các học trò xuất sắc như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức... Đây được xem là mức thưởng cao ở làng bóng bàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang (thứ ba từ phải sang) nhận bảng danh vị nhà đồng hành kim cương từ Hiệp hội thể thao CAND. Ảnh: T&T

Cuối tháng 5, CLB bóng bàn CAND – T&T được thành lập sau khi Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo VĐV Bóng bàn tham gia thi đấu cho lực lượng CAND.

Mới đây, Tập đoàn T&T Group được Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trao bảng danh vị nhà đồng hành Kim Cương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập đoàn cho phong trào thể thao của lực lượng công an nhân dân.

Hội An