Bốn yếu tố nên xác định trước khi du học

Theo ông Lê Đinh Hiếu - CEO Học viện G.A.P, học sinh nên xác định đúng bốn yếu tố: chương trình học, địa điểm, con người và đối tác trước khi quyết định du học.

Tại hội thảo "US study abroad fair 2022 - fast track your career in the US" do upGrad Abroad (thuộc upGrad), Khang Education và Anh Văn Hội Việt Mỹ tổ chức, ông gọi đây là bốn yếu tố cốt lõi "P", tương ứng với bốn từ trong tiếng Anh: program, place, people và partner.

Để thực hiện hóa kế hoạch du học, học sinh có thể đối mặt với nhiều rào cản về tài chính, ngoại ngữ và thời gian. Việc chuẩn bị hồ sơ, luận văn, tìm trường, tìm giáo sư phù hợp đến phỏng vấn xin visa là trở ngại đối với nhiều người.

Với kinh nghiệm du học Mỹ, trở thành thủ khoa ngành Toán Kinh tế tại Đại học California (Los Angeles), Thạc sĩ Nghiên cứu Khởi nghiệp Giáo dục tại Đại học Pennsylvania (Ivy League) tại Mỹ, ông Hiếu khẳng định, quá trình du học trước đây khó khăn hơn rất nhiều so với bây giờ bởi không có sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị. Ông đã tự tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nhập cảnh trong suốt một năm.

Ông Lê Đinh Hiếu - CEO tại Học viện G.A.P chia sẻ về trải nghiệm du học Mỹ. Ảnh: upGrad Abroad

Ứng theo bốn yếu tố cốt lõi đã đề cập, ông nhận định điều khó khăn nhất là lựa chọn chương trình học, trường và giáo sư phù hợp. Theo nam diễn giả, học sinh phải xác định được định hướng, đam mê của bản thân để chọn ngành học. Điều này giúp du học sinh bồi đắp những điểm mạnh có giá trị và có thể cạnh tranh trong môi trường người nước ngoài.

Sau đó, người trẻ nên tìm hiểu môi trường học tại đất nước muốn đặt chân đến như điều kiện sống, trình độ văn hóa, từ đó, lên chiến lược để hòa nhập và bứt phá. Con người tại nơi sống mới là yếu tố tiếp theo nên tìm hiểu, bao gồm: trình độ đội ngũ giảng viên, cộng đồng đồng hương...

Cuối cùng, học sinh nên biết rõ về đối tác của trường đại học mục tiêu để tìm cơ hội làm việc dễ dàng hơn sau khi hoàn thành khóa học tại các trường đại học danh giá, có nhiều doanh nghiệp hợp tác.

Ông Đình Hiếu cũng khẳng định, khi học tập, sinh hoạt tại trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, giá trị toàn cầu được cải thiện, ứng viên dễ tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng từ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trên thế giới.

"Quan trọng nhất là đẩy bản thân đến những giới hạn mới: bay cao, đi xa hơn. Hơn hết, các bạn trẻ hiện nay sẽ nhiều lựa chọn, sự giúp đỡ hơn từ sự phát triển của các nền tảng đào tạo trực tuyến và công nghệ", diễn giả nói thêm.

Đây cũng là lý do upGrad Abroad tổ chức hội thảo: giúp người trẻ tiếp cận gần hơn với các giải pháp "tháo gỡ" rào cản thường gặp khi du học - du học thạc sĩ dựa trên edtech (công nghệ giáo dục). Ông Ankur Dhawan - Chủ tịch Study Abroad upGrad Abroad cho biết, hình thức này có tính linh hoạt, giúp người học tiết kiệm chi phí và nhận sự đồng hành hỗ trợ liên tục.

Ông Ankur Dhawan - Chủ tịch Study Abroad giới thiệu về chương trình học thạc sĩ tại upGrad Abroad. Ảnh: upGrad Abroad

Các khóa học thạc sĩ tại đây có hình thức 1+1, tức 50% thời gian học trực tuyến và 50% thời gian học trực tiếp tại trường đại học nằm trong top 1% các trường đại học ở Mỹ. Theo đó, du học sinh có thể tiết kiệm đến 80% chi phí so với hình thức truyền thống và vẫn đảm bảo kết quả đầu ra.

Xuyên suốt khoá học, học viên luôn được giảng dạy bởi chính giảng viên của trường đi kèm với sự hỗ trợ từ upGrad Abroad. Đội ngũ hướng dẫn đồng hành 1-1 giải quyết mọi vấn đề học viên gặp phải. Ngoài ra, các bạn trẻ còn có cơ hội tham gia các sự kiện kết nối hàng tháng để mở rộng mối quan hệ với chuyên gia đầu ngành.

Sau khi hoàn thành quá trình học trực tuyến tại upGrad, học viên sẽ nhận được hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ visa Mỹ từ Khang Education, cải thiện trình độ ngoại ngữ với Anh ngữ Hội Việt Mỹ. Kết thúc khóa học, học viên nhận tấm bằng thạc sĩ do trường đại học cấp cùng cơ hội ở lại làm việc tại Mỹ đến ba năm, từ đó, nâng cao giá trị toàn cầu của bản thân và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Các bạn trẻ đăng ký khóa học tại sự kiện. Ảnh: upGrad Abroad

Sự kiện "US study abroad fair 2022 - fast track your career in the US" diễn ra vào ngày 14/8. Tại đây, học viên đăng ký tham gia các khoá học sẽ nhận được nhiều suất chính sách hỗ trợ giá trị như: học bổng 70% học phí áp dụng cho 8 tháng đầu học online từ Golden Gate University cho 5.000 học viên đăng ký đầu tiên; học bổng 10% học phí cho tất cả các bạn đăng ký tham gia khóa học từ các trường đại học nằm trong top 1% thế giới: Clark University, Yeshiva University, Johnson & Wales University, University of West Florida hay University of Bridgeport.

Bên cạnh đó, upGrad Abroad cũng kết hợp với Anh Văn Hội Việt Mỹ dành tặng học bổng 13 triệu đồng cho người đăng ký luyện thi IELTS và ưu đãi giảm 50% dịch vụ tư vấn hồ sơ xin visa Mỹ từ Khang Education.

Thiên Minh