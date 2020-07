Bốn yếu tố giúp Real vô địch La Liga

Chiều sâu đội hình, hệ thống phòng ngự, thể lực ổn định và may mắn được xem là những yếu tố quan trọng giúp Real lật ngược tình thế, truất ngôi Barca ở La Liga 2019-2020.

Nhờ chiến thắng 2-0 trước Villarreal hôm qua 16/7, Real giành La Liga sớm một vòng với cách biệt bảy điểm so với Barca. Dưới đây là những lý do dẫn tới chức vô địch của thầy trò Zinedine Zidane, được tờ Mundo Deportivo - nhật báo Catalonia nổi tiếng thân Barca - phân tích:

Đội hình đồng đều và có chiều sâu. Khác hẳn những chiến công trước đây, khi phụ thuộc nhiều vào khả năng săn bàn của Cristiano Ronaldo, mùa này Real gặt hái thành công nhờ sự đồng đều. Ở mọi tuyến, họ đều có một ngôi sao nổi bật. Thibaut Courtois trở thành thủ môn để lọt lưới ít nhất, Sergio Ramos là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất, Casemiro là tiền vệ đánh chặn hay nhất, còn Karim Benzema thậm chí cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lionel Messi.

Real không tồn tại sự khác biệt lớn giữa trụ cột và tân binh. Ảnh: Reuters.

Gần như mọi cầu thủ của họ đều thi đấu hiệu quả, bất kể là tân binh hay những ngôi sao từng tỏa sáng nhiều năm. Trừ hai thủ môn, trung vệ Eder Militao và hậu vệ cánh Alvaro Odriozola, người chuyển sang Bayern từ tháng 1/2020, 22 cầu thủ còn lại đều ghi bàn.

Trong khi Real liên tục củng cố đội hình, chiều sâu chất lượng thực sự là hạn chế lớn nhất của Barca. Khi Messi, hoặc Luis Suarez ngừng ghi bàn, những cầu thủ còn lại của sân Camp Nou gần như chỉ biết chuyền bóng cho nhau. Tân binh Antoine Griezmann cải thiện về cuối mùa, nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về một cầu thủ giá 132 triệu USD.

Phòng ngự. Không thể phủ nhận, Real đăng quang mùa này nhờ hàng thủ nhiều hơn hàng công. Qua 37 trận, đội bóng của Zidane chỉ lọt lưới 23 bàn. Thành tích này thấp hơn ba bàn so với Atletico Madrid của Diego Simeone, HLV khét tiếng với chiến thuật phòng ngự phản công.

Nhờ khả năng bảo vệ khung thành lên một tầm cao mới, Real không cần ghi quá nhiều bàn mà vẫn giành chiến thắng. Họ giành 15 chiến thắng trong những trận giữ sạch lưới, trong đó sáu trận thắng 1-0. Đặc biệt, trong giai đoạn thi đấu sau Covid-19, Real giành ba trận thắng 1-0 và năm trận giữ sạch lưới liên tiếp.

Sergio Ramos luôn nổi bật trong những giai đoạn khó khăn của Real.

Hàng thủ thậm chí còn trực tiếp đem lại không ít bàn cho Real. Trung vệ Sergio Ramos ghi được 10 bàn, là cầu thủ Real lập công nhiều thứ hai tại La Liga mùa này. Varane cũng tỏa sáng với ba bàn, Carvajal và Marcelo đều ghi hai, còn Mendy ghi một. Casemiro, tiền vệ đánh chặn, thậm chí sở hữu năm bàn, ngang với tiền vệ tấn công Luka Modric và tiền đạo cánh Vinicius.

May mắn: Giống như những nhà vô địch khác, Real không thể thiếu may mắn trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Nhiều trận đấu khởi đầu tệ, nhưng kết thúc suôn sẻ với tân vương. Real cũng gặp may với nhiều lần đối thủ dứt điểm chạm khung thành, hay những quyết định của trọng tài.

Trong giai đoạn thi đấu sau dịch, may mắn trở thành yếu tố nổi bật ủng hộ Real. Họ hưởng năm quả phạt đền trong 10 trận, trong đó có hai trận liên tiếp giành chiến thắng 1-0. Trong khi đó, VAR thường xuyên từ chối bàn thắng, hoặc phạt đền đối với Barca. Sự khác biệt này làm dấy lên nhiều cáo buộc trọng tài "chống lưng" cho Real.

Real hưởng năm quả sút 11m trong 10 trận gần nhất.

Thể lực. HLV Zidane đã đúng khi mời Gregori Dupont, chuyên gia thể lực từng giúp tuyển Pháp giành World Cup 2018, về với Real. Nhờ sự cải thiện về thể lực, đội bóng thành Madrid thi đấu đặc biệt thành công trong nửa sau mùa giải.

Trong giai đoạn sau dịch, khi La Liga phải chơi với mật độ ba ngày mỗi trận, Real không hề cho thấy sự quá tải. Trái lại, họ toàn thắng 10 trận. Trong khi đó Barca liên tục hụt hơi. Nhà cựu vô địch chỉ giành sáu chiến thắng, hòa ba và thua một. Hệ quả của sự bất ổn là họ mất lợi thế về điểm, dẫn tới việc không thể đuổi kịp trong những vòng cuối.

Thanh Quý (theo Mundo Deportivo)