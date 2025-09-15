Bốn xe va chạm trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Bốn phương tiện gồm xe bồn, limousine, bán tải và xe khách loại 30 chỗ va chạm liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nhiều người bị thương, sáng 15/9.

Khoảng 9h45, xe limousine biển kiểm soát Hà Nội chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng đi Ninh Bình, khi đến nút giao Phú Thứ thuộc tỉnh Ninh Bình thì đâm vào xe bồn đi cùng chiều phía trước. Xe limousine biến dạng, quay ngang đường, bị một xe bán tải đi tới đâm tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sáng 15/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Do không kịp tránh tai nạn, xe khách loại 30 chỗ đã đâm đổ hộ lan bên phải, lao ra ngoài cao tốc.

Tại hiện trường, xe limousine lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn. Cách khoảng 20 m, xe khách 30 chỗ mắc kẹt ở taluy giữa cao tốc và đường dân sinh. Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc hơn hai km. Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang phân luồng, ghi nhận hiện trường.

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hay Cầu Giẽ - Ninh Bình) dài khoảng 50 km, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối thiểu 60 km/h, tối đa 120 km/h.

Phong Vân