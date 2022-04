Bốn tour thiên nhiên gần TP HCM cho 30/4

Du khách yêu thiên nhiên, thích các hoạt động ngoài trời có thể dành 2 ngày một đêm để trekking, cắm trại trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập; đạp xe hồ Trị An, băng rừng Mã Đà; khám phá rừng Gia Canh - Thác Mai hay đến Vườn Quốc gia Cát Tiên đạp xe, trekking, chèo kayak.

Hành trình Bù Gia Mập

VQG Bù Gia Mập cách TP HCM gần 200 km, nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước, trên xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Phía đông vườn quốc gia là tỉnh Đăk Nông, phía tây bắc là biên giới Việt Nam - Campuchia, có tổng diện tích hơn 25.000 ha.

Đến VQG, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động như trekking, ngắm nhìn những cánh rừng lồ ô, cây họ dầu và nhiều loài cây đặc trưng khác của khu rừng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống vùng Đông Nam Bộ; tham quan Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật, tìm hiểu và giới thiệu về tập tính sinh thái và những đặc điểm thú vị của các loài linh trưởng và một số loài động vật của VQG.

Trên hành trình, khách sẽ khám phá, cắm trại bên suối Đăk Ca, hồ xanh Đăk Manh, nơi có dòng nước trong vắt, mát lạnh... có thể xuống hồ bắt cá, tắm mát, nấu cơm lam, dựng lều... thưởng thức các món ăn đặc trưng như rau rừng, canh thụt, vịt quay lá mắc mật. Những hoạt động này giúp du khách có một cái nhìn toàn cảnh về nhịp sống hài hòa giữa thiên nhiên VQG Bù Gia Mập.

Tour có giá từ 2,2 triệu đồng/khách kéo dài 2 ngày một đêm, khởi hành dịp 30/4 và 1/5. Mỗi tour nhận 10-14 khách.

Mã Đà Adventures

Đây là tour đạp xe, kết hợp chèo SUP, cắm trại khu vực Mã Đà - Trị An dành cho gia đình có trẻ nhỏ, người thích đạp xe, vận động ngoài trời. Tour 2 ngày một đêm, khởi hành ngày 2/5. Xe ôtô sẽ chở khách từ TP HCM đến Biên Hòa, tham gia các hoạt động như đạp xe quanh hồ Trị An, xuyên rừng Mã Đà, dã ngoại ăn trưa... tổng cự ly đạp xe từ 15 đến 30 km tùy thể lực người tham gia.

Sau đó, du khách sẽ nghỉ ngơi tại một farmstay tự nhiên bên hồ Trị An, thưởng thức bữa ăn thực dưỡng, chèo SUP ngắm hoàng hôn hòa vào dòng nước mát của hồ Trị An. Đêm xuống, một bữa tối BBQ bên hồ sẽ là trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài ra, du khách cũng sẽ tham gia các hoạt động làm vườn, trồng, thu hoạch rau tại nông trại hoặc nghỉ ngơi, đọc sách thư giãn nhẹ nhàng vào hôm sau, ăn trưa và trở về TP HCM.

Giá tour trọn gói 2,5 triệu đồng/khách cho nhóm từ 10 người trở lên, chưa bao gồm VAT. Khách có xe đạp cá nhân có thể mang theo tham gia chương trình và sẽ được giảm giá tour.

Thác Mai Adventures

Ảnh: Thac Mai Adventures

Tour 2 ngày một đêm khởi hành vào ngày 1/5 đưa khách khám phá rừng Gia Canh - Thác Mai, Bàu nước sôi tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM 110 km. Đây là tour mang nhiều trải nghiệm kết nối với thiên nhiên hoang dã như đạp xe, leo núi, cắm trại, tìm hiểu các loài động vật hươu, nai, kỳ đà trong rừng cùng các loài cây quý như trắc, cẩm, gõ, dầu... trong rừng nhiệt đới.

Hành trình di chuyển nhiều bằng xe đạp với lộ trình từ 35 đến 45 km, từ đường lớn đến rừng sâu, vượt đường hẹp, băng suối... không dễ dàng, thách thức người tham gia vượt qua giới hạn bản thân. Giữa chặng, bạn sẽ được thư giãn với suối rừng tự nhiên, tắm mát và thưởng thức bữa ăn đậm nét bản địa.

Chiều đến, du khách sẽ leo núi và cắm trại, ngắm sao đêm, đốt lửa thưởng thức BBQ nơi hoang dã. Buổi sáng bình minh khi mặt trời chưa lên, những màn sương bao phủ cánh rừng già rộng lớn tạo nên cảnh quan ấn tượng, du khách tận hưởng không gian yên tĩnh "chỉ mình ta với ta" và hít thở không khí trong lành, ăn sáng với cháo gà xé, cà phê trước khi đạp xe trở về.

Giá tour là 2,45 triệu đồng/người gồm xe đưa đón từ TP HCM, chưa tính thuế VAT.

Cát Tiên Adventures 3 in 1

Ảnh: Nhật Tân

VQG Cát Tiên cách TP HCM khoảng 150 km, trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước với hơn 80.000 ha, được bao quanh bởi 90 km sông Đồng Nai. Đây là một trong những VQG có nguồn tài nguyên đa dạng, là điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm quan sát, chụp ảnh động thực vật hoang dã lý tưởng tại Việt Nam. Đây cũng là hành trình đáng trải nghiệm với sự kết hợp giữa đạp xe, trekking, chèo thuyền kayak khám phá những cánh rừng sâu, vui chơi, giải trí và tắm mát trong hồ...

Tour khởi hành từ TP HCM đến VQG Cát Tiên lúc trưa, sau khi dùng bữa, khách nghỉ ngơi và nhận xe đạp tham quan vườn, tìm hiểu tuyến cổ thụ trong vườn như: cây tung 400 năm tuổi, cây bằng lăng 5 ngọn, cây tung rễ dài 10 m, cây thiên thế 400 năm tuổi, thăm ghềnh Bến Cự khi còn thời gian... Tổng đoạn đường đi về khoảng 30 km. Về đêm, khách tham gia tour ngắm động vật hoang dã, ngắm thú đi kiếm ăn trong vườn mang đến cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu nhà du lịch Cộng đồng Tà Lài, cơ hội cho du khách tìm hiểu văn hóa bản địa từ các dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương như Châu Mạ, S'tiêng và Tày.

Tour giá 2,55 triệu đồng/khách, chưa bao gồm thuế VAT.

Huỳnh Nhi