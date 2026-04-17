Bốn tính năng Apple Intelligence có thể xuất hiện trên iPhone 18

Một số tính năng Apple Intelligence mới được phát hiện khi phân tích mã nguồn iOS 27 của Apple.

Chuyên gia phân tích dữ liệu Nicolás Alvarez nhận thấy sự tồn tại của những tính năng này, sau đó trang công nghệ Macrumors đã kiểm tra và xác nhận.

Trong đó, công cụ Visual Intelligence (trí tuệ hình ảnh) sử dụng camera của iPhone trên iOS 27 sẽ có thêm khả năng mới là phân tích dinh dưỡng, tức người dùng có thể quét nhãn thành phần trên bao bì thực phẩm để nhận thông tin chi tiết. Tính năng được kỳ vọng tích hợp sâu với ứng dụng Sức khỏe để theo dõi chế độ ăn uống. Thứ hai là Số hóa danh bạ - hệ thống tự động nhận diện số điện thoại hoặc địa chỉ in trên danh thiếp, biển hiệu và đưa ra gợi ý thêm trực tiếp vào danh bạ, tương tự cách Apple đang thực hiện với tính năng quét ngày tháng để tạo sự kiện trên Lịch.

Minh họa iOS 27. Ảnh: Macrumors

Hai tính năng tiếp theo là ví điện tử Wallet và trình duyệt Safari thông minh hơn. Ứng dụng Wallet của Apple sẽ có khả năng số hóa nhiều loại giấy tờ khác nhau bằng cách tự động tạo thẻ kỹ thuật số từ bản quét vé sự kiện, thẻ tập gym và các loại thẻ thành viên khác. AI sẽ đọc và phân tích nội dung trên thẻ để đưa vào ứng dụng một cách chính xác, tương tự công cụ hiện có trên Google Wallet.

Với Safari, Apple thêm khả năng tự động đặt tên nhóm Tab bằng cách dùng AI phân tích nội dung các trang web đang mở và đặt tên cho nhóm Tab một cách logic, giúp người có thói quen mở hàng chục tab trình duyệt có thể dễ dàng theo dõi và sử dụng thuận tiện hơn.

Các thông tin trên được giải mã từ mã nguồn và có thể thay đổi trong bản iOS 27 chính thức, nhưng giới chuyên gia nhận định đây là lộ trình hợp lý khi Apple nỗ lực biến Siri trở nên thông minh và tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái ứng dụng.

Apple sẽ chính thức công bố iOS 27 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 vào tháng 6, trước khi phát hành vào tháng 9 cùng với thế hệ iPhone 18.

Huy Đức (theo MacRumors)