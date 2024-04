Bốn tiếng truy tìm tên cướp cải trang, đi ôtô cướp tiệm vàng

Hà TĩnhDùng búa đập tủ kính cướp 16 kiềng vàng trong 5 giây, Nguyễn Minh Toàn trong lúc bỏ trốn đã đốt quần và vứt áo xuống sông Lam, thay bộ đồ khác.

Khoảng 20h50 ngày 17/4, tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, người đàn ông mặc áo trắng, quần trắng, lái ôtô 5 chỗ đến đỗ trước cổng. Anh ta đi nhanh vào trong tiệm, mở cửa, dùng búa đinh đập nhiều phát khiến tủ kính trưng bày vỡ tung.

Tiệm vàng là ngôi nhà 3 tầng nằm trên đường Nguyễn Thiếp, gia chủ sử dụng tầng một để kinh doanh. Thời điểm trên mọi người đang ở phòng ngủ và làm việc tại phòng khách. Nghe tiếng động, con gái chủ tiệm chạy ra ngoài cửa tri hô hàng xóm, cầm điều khiển tivi ném vào kẻ tấn công song không trúng. Toàn bộ sự việc diễn ra 5-6 giây. Tên cướp đã vơ 16 vòng kiềng vàng rồi chạy lên ôtô phóng đi.

Chiếc điều khiển tivi con gái chủ tiệm dùng để ném tên cướp song không trúng. Ảnh: Đức Hùng

Theo chủ tiệm Lê Thị Thu Huyền, 46 tuổi, hàng ngày lúc 17h30-18h sẽ nghỉ bán vì lúc này vắng khách, tuy nhiên hôm đó con gái đang gia công vàng ở tầng một nên đóng cửa muộn hơn. Nghe bốn tiếng đập lớn cùng lời tri hô của con, bà Huyền chạy xuống thấy tủ kính vỡ tung, nhiều vòng vàng rơi giữa thềm. Một số người hàng xóm thấy tên cướp lập tức đuổi theo ôtô nhưng không kịp, mất dấu.

Trung tá Lê Đình Tín, Đội trưởng Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết mọi dấu vết nghi phạm để lại "rất mờ". Sự việc diễn ra quá nhanh, camera an ninh ghi được hình ảnh nhưng rất khó để nhận dạng bởi hắn đeo khẩu trang, đầu che kín, nhân chứng cũng không thể nhớ nổi hình dáng. Hiện trường chỉ có chiếc búa đinh, nhưng chẳng thu được dữ liệu gì bởi tên cướp đeo găng tay.

Phân tích các tình tiết tại hiện trường, ban chuyên án nhận định tên cướp rất liều lĩnh và manh động song không phải "dân chuyên nghiệp". Thông thường với các vụ cướp tại tiệm vàng hay nhà băng, nghi phạm sử dụng xe máy để dễ tẩu thoát, ít khi dùng ôtô, và sẽ lấy lượng tài sản rất lớn. Tuy nhiên nghi phạm trong vụ cướp này lấy không nhiều vàng, giống tâm lý bột phát "túng quá hóa liều".

"Chúng tôi huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị trong tỉnh và các huyện đạt mục tiêu bắt thủ phạm sớm nhất có thể. Nếu để lâu, nghi phạm sẽ bán hoặc tiêu hủy tang vật, gây khó khăn cho quá trình điều tra", trung tá Tín nói.

Chiêu cải trang của thợ nội thất lái ôtô đi cướp tiệm vàng Lời khai của Toàn tại cơ quan điều tra. Video: Hùng Quang

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp gần ngã tư, nhiều ngã rẽ di chuyển, ban đầu cơ quan điều tra chưa xác định được tên cướp tẩu thoát theo hướng nào. Để không bỏ lọt bất cứ dữ liệu dù là nhỏ nhất, các lực lượng của Công an Hà Tĩnh rà soát, chốt chặn nhiều ngả đường, kiểm tra hàng loạt phương tiện.

Sau hơn một tiếng kiểm tra hàng trăm ôtô, rà soát hàng nghìn camera an ninh bên đường, trinh sát ghi nhận chiếc Vios 5 chỗ màu bạc chạy hướng từ huyện Can Lộc ra TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có nhiều điểm giống với ôtô đỗ trước tiệm vàng Kim Sơn Hiền lúc xảy ra vụ án. Tuy nhiên, tài xế là Nguyễn Minh Toàn lại mặc áo phông đen cùng quần ngố đen trong khi tên cướp tiệm vàng mặc áo dài tay màu trắng. Xâu chuỗi nhiều chi tiết, ban chuyên án nhận định hai tài xế là một, việc thay đồ là kế "ve sầu thoát xác" nhằm che giấu hành tung.

Gần 23h, nhà chức trách đưa Toàn, 30 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, vào diện nghi vấn vì có nhiều điểm bất minh. Toàn là thợ nội thất, làm việc cho một showroom ôtô trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đã lập gia đình. Trinh sát tới gặp gia đình xác minh, người thân tỏ ra bất ngờ, cho hay chiều cùng ngày Toàn còn lái ôtô chở mẹ đi công việc, không biểu hiện bất thường.

Theo trung tá Tín, khi thấy cảnh sát đưa ra nhiều dữ liệu chứng minh sự trùng khớp, người thân lo lắng, gọi điện vào số máy của Toàn nhưng chuông lúc đổ lúc không hoặc bấm bận. Tổ công tác phải trấn an, nhờ gia đình cố gắng liên lạc, phối hợp khuyên Toàn ra đầu thú.

Nghi can Toàn (hàng đầu, đứng giữa) lúc bị cảnh sát bắt tại khu vực gần sân bay Vinh. Ảnh: Công an cung cấp

Gần 1h ngày 18/4, ban chuyên xác định Toàn đang lẩn trốn ở sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An, cách vị trí gây án ban đầu hơn 40 km, nên tổ chức nhiều mũi siết vòng vây, khống chế.

Trung tá Tín kể lúc bị bắt Toàn nói "không nghĩ các anh tìm ra em nhanh vậy". Trước đó vài chục phút, thấy chị gái gọi điện, anh ta bốc máy bảo "có lỗi với gia đình, muốn đầu thú để có cơ hội trở về làm lại cuộc đời".

Toàn khai do chơi tài xỉu trên mạng thua, nợ khoảng 400 triệu đồng của nhiều người không có khả năng thanh toán. Chiều muộn 17/4, chủ nợ hối thúc, trong lúc quẫn bách đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả. Toàn chọn địa điểm gây án là tiệm vàng hoặc ngân hàng, bởi có sẵn tiền mặt và tài sản. Lúc này các ngân hàng đã đóng cửa, vì thế anh ta chuyển hướng sang cướp tiệm vàng.

Toàn chuẩn bị găng tay, khẩu trang, khăn trùm đầu và decal để lên kịch bản cho vụ cướp bằng cách hóa trang thành một người khác. Hung khí gây án là chiếc búa đinh mua giá 80.000 đồng, vật này thường xuyên bỏ trong xe để phục vụ cho việc sửa chữa, trang trí nội thất tại showroom ôtô.

Sẩm tối, Toàn lái ôtô chạy từ TP Hà Tĩnh ra thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, định đột nhập một tiệm vàng ở khu vực này nhưng thấy bên trong có đông người nên thôi. Anh ta lái xe đến thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, chạy lòng vòng quan sát. Hơn 20h30, đi qua tiệm vàng Kim Sơn Hiền trên đường Nguyễn Thiếp thấy chưa cửa kính khép hờ, bên trong không có người, Toàn chốt "mục tiêu".

16 vòng kiềng vàng bị cướp trị giá gần 200 triệu đồng, được cảnh sát niêm phong. Ảnh: Công an cung cấp

Thợ nội thất lái ôtô vào ngõ vắng cách đó hơn 50 m, dùng decal che biển số trước và sau, tiếp đó vào trong xe thay quần ngố kaki màu trắng, mặc áo dài tay màu trắng của nhân viên showroom ôtô, quay trở lại tiệm vàng với ý định "cướp nhiều vàng nhất có thể".

Toàn vứt búa lại, lái ôtô trốn khỏi hiện trường, đến thị xã Hồng Lĩnh thì dừng xe thay trang phục bằng quần ngố kaki màu đen và áo phông đen. Toàn đốt luôn chiếc áo vừa mặc, ra tới cầu Bến Thủy thì ném chiếc quần kaki trắng xuống sông Lam nhằm phi tang dấu vết.

Ban đầu Toàn ý định sẽ tẩu thoát thật nhanh để đưa vàng ra TP Vinh, tỉnh Nghệ An, bán luôn trong đêm nhằm lấy tiền trả nợ, nếu chậm thêm một vài tiếng thì các tiệm trang sức sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trên đường trốn chạy anh ta suy nghĩ lại, cho rằng "nếu gây giờ xuất hiện ở tiệm vàng chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này", vì thông tin vụ cướp chắc chắn được đưa lên mạng, người dân sẽ cảnh giác, công an đang truy tìm gắt gao. Vì thế Toàn giữ vàng lại chờ thời cơ bán sau.

"Tên cướp dù là dân nghiệp dư nhưng tính toán khá kỹ càng mọi tình huống phát sinh. Hắn ngụy trang kín kẽ như trở thành người khác", trung tá Lê Đình Tín nói và cho hay việc truy vết trong vụ án này vô cùng khó, bởi nghi phạm lái ôtô chạy với tốc độ rất cao, đêm tối khó xác định phương hướng di chuyển.

Toàn đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra về tội Cướp giật tài sản, theo điều 171 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo các tiệm vàng nên làm việc trong giờ hành chính, sau 18h thì cần thu gom vàng bạc đặt tại tủ trưng bày cho vào két khóa lại nhằm tránh rủi ro. Hiện nhiều tiệm thiếu hệ thống chống trộm, ông Hải khuyên nên lắp đặt, khi xảy ra sự việc cảnh sát dễ nắm bắt thông tin, người dân xung quanh sẽ kịp thời hỗ trợ.

Đức Hùng