Bốn thanh tra giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu bị tạm giữ

Bốn cán bộ Thanh tra giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu được cho đã nhận tiền bảo kê hàng tháng của các doanh nghiệp vận tải.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự bốn người là đội trưởng, đội phó và thanh tra viên Thanh tra giao thông tỉnh này để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Năm người là lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải ở các huyện, TP Vũng Tàu bị điều tra hành vi Đưa hối lộ, tối 26/4.

Cảnh sát khám xét cơ quan của Thanh tra giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 26/4. Ảnh: Song Anh

Chiều cùng ngày, hàng chục cảnh sát đồng loạt khám xét trụ sở các đội 1, 2, 3, 5, 7, 8, hành chính tổng hợp của Thanh tra giao thông tỉnh ở TP Bà Rịa để thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra. Danh tính và sai phạm của những người này chưa được cơ quan cảnh sát điều tra công bố.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước đầu xác định từ 2021 đến 2023, các doanh nghiệp vận tải trên đã hối lộ cho các thanh tra viên 1-2 triệu đồng một đầu xe/tháng để bỏ qua các lỗi vi phạm, theo Báo Công an nhân dân. Tổng cộng, các nghi can đã nhận nhiều tỷ đồng từ doanh nghiệp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản chỉ định.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Trường Hà