Bốn tay vợt Việt Nam vào tứ kết PPA Tour châu Á

Đà NẵngCác tay vợt pickleball Linh Giang, Hoàng Nam, Vinh Hiển, Phúc Huỳnh đều giành quyền vào tứ kết PPA Tour Asia - Đà Nẵng Cup 2025, trưa 1/10.

Vòng 1/16 diễn ra hôm nay tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Các tay vợt mạnh của Việt Nam đều xuất quân ở các trận đấu đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Trong đó, nội dung đơn nam được chờ đợi hơn cả nhờ nhiều tên tuổi hàng đầu góp mặt.

Tay vợt Trịnh Linh Giang vất vả vượt qua Lực Phạm ở PPA Tour Asia - Đà Nẵng Cup 2025. Ảnh: PPA

Ở trận đầu tiên, hạt giống số ba của giải Trịnh Linh Giang gặp Lực Phạm - tay vợt Việt kiều tại Mỹ hiện đứng thứ 70 thế giới. Lực vừa trở về Việt Nam và gặp ngay tay vợt số một chủ nhà, nhưng không hề nao núng, e ngại. Các cú tấn công mạnh của anh khiến Linh Giang gặp nhiều khó khăn trong set một. Lực có lúc dẫn 5-0 nhưng sau đó bị Giang dẫn ngược 8-5.

Sau khi xin times-out, Lực trở lại mạnh mẽ, chơi bền bỉ để ghi liền sáu điểm, thắng ngược Linh Giang 11-8.

Sang set hai, nhờ khả năng điều bóng hợp lý, hóa giải các pha đánh uy lực của đối phương, Linh Giang không cho lực cơ hội nào để lên điểm và thắng trắng 11-0.

Sang set ba, Lực luôn dẫn Linh Giang cách biệt 4 điểm. Nhưng với tâm lý vững vàng, tay vợt chủ nhà điềm tĩnh xử lý các pha bóng khó để gỡ 7-7. Lúc này, Lực xuống sức, không thể theo kịp các pha bóng bền. Ngược lại, Linh Giang vẫn cho thấy sự chỉn chu trong từng pha bóng, anh luôn có mặt trên lưới để điều bóng chính xác. Còn Lực vừa xuống sức và vội vàng kết thúc nên bị hỏng. Nhờ đó, Linh Giang vươn lên thắng 11-7, kết thúc trận với thắng lợi 2-1.

Phúc Huỳnh cũng gặp tay vợt người Mỹ Tama Shimabukuro. Anh chỉ gặp khó khăn đầu trận khi đối phương còn sung sức. Nhưng sau đó, bằng các pha lên lưới chính xác, anh ghi những điểm số then chốt để thắng 11-9, 11-7.

Trương Vinh Hiển cũng thể hiện phong độ cao khi dễ dàng vượt qua tay vợt Leander Lazaro Philippines 2-0 (11-1, 11-4). Còn Lý Hoàng Nam cũng dễ dàng đánh bại đối thủ đến từ Macau Marco Leung 2-0 (11-5, 11-9).

Tay vợt Hồng Kông và là hạt giống số hai đơn nam Hong Kit Wong cũng thắng 2-0 (11-4, 11-7) trước Santhosh Narayanan (Mỹ). Tay vợt Nhật Bản Kenta Miyoshi thắng Nguyen Hung Anh 2-0 (11-6, 11-5). Mitchell Hargreaves (Australia) thắng Vanshik Kapadia (Ấn Độ) 2-1 (9-11, 11-5, 11-3).

Trong khi đó, hạt giống số 1, tay vợt Eric Oncins (Brazil) bất ngờ để thua tay vợt Trung Quốc Thomas Yu 1-2 (9-11, 11-3, 9-11).

Với Linh Giang, Hoàng Nam, Vinh Hiển, Phúc Huỳnh, Việt Nam chiếm tới 4 trong 8 vị trí dự tứ kết đơn nam. Với việc các tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon không tranh tài nội dung đơn nam này, dàn tay vợt chủ nhà có cơ hội lớn để nâng cao cup vô địch tại Đà Nẵng.

PPA Tour Asia chặng Đà Nẵng, Vietnam diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn từ 30-9 đến 4/10. 120 tay vợt góp mặt tranh tài, trong đó những tên tuổi hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang thi đấu ở các nội dung đôi.

Đức Đồng