Eaton Park Signature được quy hoạch thành thương phố

ven sông với 4 phân khu, định hình không gian mua sắm,

giải trí và dịch vụ, hướng đến cộng đồng cư dân hiện đại

tại khu Đông TP HCM.

Phố thương mại gồm 52 shop khối đế và 20 shophouse thuộc dự án Eaton Park. Không gian ven sông, quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích tổ chức theo cảnh quan giúp khu phố đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân lẫn khách vãng lai, hướng đến sự hài hòa giữa môi trường tự nhiên và nhịp sống đô thị. Cảm hứng “alfresco” - mô hình mở kết hợp trong nhà và ngoài trời, chi phối nhiều cấu phần thiết kế. Ánh sáng tự nhiên, gió từ mặt nước và những khoảng mở xuất hiện xuyên suốt các trục cảnh quan. Dòng kênh bao quanh đóng vai trò điểm nhấn, đồng thời tạo độ thoáng cho tổng thể không gian. Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích ngoài trời dành cho thú cưng được bổ sung nhằm mở rộng hoạt động cộng đồng và bổ sung thêm chức năng sử dụng đất. Quy hoạch tập trung vào tỷ lệ kiến trúc, khả năng vận hành và tổ chức giao thông bộ hành. Mặt đứng, lối tiếp cận và kết nối giữa các khối công trình được xử lý để tăng hiệu quả kinh doanh. Bốn phân khu thương mại hình thành cấu trúc sử dụng rõ nét: Canal Walk hướng đến giáo dục và nghệ thuật; Waterfront Plaza phát triển ẩm thực ven nước; The Boulevard ưu tiên nhận diện thương hiệu; The Circuit phục vụ hoạt động cộng đồng và nhu cầu dành cho thú cưng.

Eaton Park mang đến 72 sản phẩm thương mại trong đó có 52 shop khối đế và 20 shophouse. Sự phân khu rõ nét này không chỉ tạo ra không gian phù hợp cho từng loại hình kinh doanh, mà còn giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm liền mạch, gia tăng thời gian ghé thăm, từ đó tối đa hóa nguồn thu cho cửa hàng. 52 shop khối đế Xem chi tiết 20 shophouse Xem chi tiết

Căn shop 2 tầng: Không gian linh hoạt, đa dạng công năng cho nhiều ý tưởng kinh doanh đột phá, tối ưu lợi nhuận Shophouse 1 tầng: Không gian kép, có thể kết hợp khu vực phía trước cho kinh doanh và khu vực phía sau làm nơi ở, sinh hoạt hoặc trưng bày, lưu trữ Ngoài ra, có thể giữ nguyên độ cao trần của shophouse, hoặc phân tầng để tối ưu diện tích kinh doanh Nhờ vị trí mặt tiền Mai Chí Thọ - trục hạ tầng chính của khu Đông và lối vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, phố thương mại Eaton Park dự kiến đón lượng khách vãng lai lớn. Chủ đầu tư kỳ vọng, hơn 3.500 cư dân nội khu và khoảng 49.000 người sinh sống trong bán kính 3 km sẽ là tệp khách hàng thường xuyên của khu phố này. Eaton Park có tổng diện tích 3,7 ha, là khu phức hợp căn hộ được quy hoạch với 6 tòa tháp cao 29-39 tầng, cung cấp 1.968 căn hộ 1-3 phòng ngủ, penthouse cùng 72 sản phẩm thương mại (shop và shophouse) ven sông. Đây là dự án căn hộ hạng sang do Gamuda Land phát triển, áp dụng nguyên lý thiết kế Biophilic (ưa sinh học) nhằm tăng cường kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Thương phố Eaton Park - Bất động sản thương mại chiến lược tại khu Đông

Nội dung: Nguyễn Huyền - Thiết kế: Ngân Hà - Bá Sơn