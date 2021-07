Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đà NẵngNhóm thanh niên quốc tịch Trung Quốc bị bại lộ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đi mua thức ăn.

Sáng 1/7, công an huyện Hoà Vang đã đưa LiYinan (17 tuổi) và Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai (cùng 18 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, đi cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại khu Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu).

Bốn thanh niên Trung Quốc này bị người dân xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, phát hiện khi đi mua thức ăn. Công an đến kiểm tra, xác định 3 người có căn cước công dân và một người có hộ chiếu, không có thị thực nhập cảnh.

Bốn thanh niên Trung Quốc nhập cảnh chui vừa được phát hiện. Ảnh: Giáp Nam.

Nhóm này khai họ là dân tộc ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch biên giới trên bộ, mục đích đến Đà Nẵng xin việc làm.

Quá trình bốn thanh niên di chuyển sâu vào nội địa Việt Nam đều liên hệ với một người đàn ông để được hướng dẫn. Họ phải đổi qua nhiều phương tiện mới đến được Đà Nẵng, lưu trú ở khu vực ngoại ô thành phố.

Hồ sơ sự việc đã được bàn giao cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để có hình thức xử lý tiếp theo.

Trước đó sáng 28/6, Zhang Liang (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đến công an phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn), tự thú về việc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ở nhiều nơi suốt 8 tháng qua. Anh này cho biết nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch từ Quảng Tây (Trung Quốc) đến Lạng Sơn, sau đó đi ôtô vào TP HCM tháng 11/2020. Ngày 25/4, anh từ TP HCM ra Hội An (Quảng Nam) ở cùng một người Trung Quốc khác. Sau khi người bạn về nước, anh này bắt xe grab ra công an Đà Nẵng tự thú.

Ngọc Trường