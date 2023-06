Bốn người đẹp Việt cãi nhau giành chỗ đứng

Kỳ Duyên, Minh Triệu, Anh Thư, Vũ Thu Phương to tiếng với nhau giành chỗ đứng khi quay hình The Face Vietnam 2023.

Kỳ Duyên, Minh Triệu, Anh Thư, Vũ Thu Phương khẩu chiến ở tập 1 The Face 2023 Bốn huấn luyện viên tranh cãi ở hậu trường The Face Vietnam 2023. Video: MultiMedia

Ở hậu trường The Face Vietnam 2023 phát sóng tối 4/6, ban tổ chức cho bốc thăm vị trí đứng của huấn luyện viên gồm Kỳ Duyên, Minh Triệu, Vũ Thu Phương và Anh Thư khi quay hình hiệu. Đồng ý hình thức này, nhưng sau đó Minh Triệu và Kỳ Duyên khăng khăng muốn đứng cạnh nhau, không vui khi bị tách rời.

Mâu thuẫn lên cao khi Minh Triệu đòi bỏ quay. Vũ Thu Phương cho rằng đàn em thiếu chuyên nghiệp. Còn Anh Thư chỉ trích họ ngang ngược, thiếu tôn ti trật tự. "Lúc đó là hơn 4h, cả êkíp làm việc gần 24 tiếng đồng hồ và mọi người phải đứng đợi chỉ để giải quyết một chuyện bé xíu là giành vị trí đứng", Anh Thư nói.

Giữa bốn huấn luyện viên từng có quan hệ thầy trò. Vũ Thu Phương là học trò của Anh Thư lúc mới vào nghề. Minh Triệu từng theo học catwalk với Vũ Thu Phương một tháng. "Một ngày cũng là thầy, khi làm việc chung cần có sự tôn trọng lẫn nhau", Thu Phương nói.

Minh Triệu, Kỳ Duyên phủ nhận cãi nhau để giành chỗ đứng nổi bật hơn đàn chị. Ở các phần ghi hình trước, họ luôn đồng thuận chuyện kết quả bốc thăm vị trí đứng, tuy nhiên trong phần quay hình hiệu, họ nghĩ không cần thiết phải tách nhau ra.

"Phần hình hiệu rất quan trọng, vì phát đi phát lại trong các tập. Chúng tôi muốn đứng cạnh nhau để tạo tổng thể hình ảnh thống nhất, để khán giả không theo dõi thường xuyên vẫn có thể hiểu Kỳ Duyên - Minh Triệu là một đội", Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên cho rằng có thể Anh Thư, Vũ Thu Phương hiểu nhầm cô và Minh Triệu "phá luật", "không hài lòng về chỗ đứng" nên xảy ra việc căng thẳng. Cô nói: "Tôi thẳng tính, nếu có khúc mắc sẽ bày tỏ luôn để cùng mọi người giải quyết".

Bà Trang Lê - tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất - cho biết lý do đề ra quy định bốc thăm ở phần quay hình hiệu vì muốn xếp bốn huấn luyện viên vị trí ngang hàng, không phân biệt giữa các đội.

Hình hiệu chương trình The Face Vietnam 2023 Hình hiệu chương trình The Face Vietnam 2023 có sự góp mặt của huấn luyện viên Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên và host Nam Trung. Video: Multimedia

Ngoài màn tranh cãi của bốn huấn luyện viên, tập đầu The Face Vietnam hé lộ 15 thí sinh cùng tranh tài. Đội Vũ Thu Phương gồm: Hương Liên, Xuân Hạnh, Hoàng Oanh, Vio Hồ, Tuấn Anh. Nhóm do Anh Thư hướng dẫn gồm: Tú Anh, Thu Huyền, Kim Ngân, Thanh Trâm, Minh Toại. Đội Kỳ Duyên - Minh Triệu được đánh giá có nhiều nhân tố tiềm năng gồm: Tuấn Ngọc, Bâu Krysie, Hoàng Học, Cẩm Đan, Lương Thùy Dương.

The Face là cuộc thi tìm kiếm người mẫu quảng cáo do Nigel Barker - cựu giám khảo của America's Next Top Model sáng lập. Trong chương trình, các cô gái được phân nhóm và đào tạo bởi ba vị giám khảo đồng thời cũng là ba người mẫu hàng đầu trong ngành công nghiệp. Thí sinh tham gia phải từ 16 tuổi trở lên.

Từ năm 2016, chương trình được Việt Nam mua lại bản quyền và tổ chức. The Face Vietnam mùa đầu gây chú ý với các màn tranh luận của ba huấn luyện viên Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê bên cạnh cách họ đào tạo thí sinh. Năm nay, chương trình khởi động từ mùa hè năm ngoái, sau một năm mới phát sóng.

Ý Ly - Tân Cao