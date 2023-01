Bốn người đẹp 'Lộc Đỉnh Ký' tái ngộ sau 25 năm

Các diễn viên đóng vợ Vi Tiểu Bảo trong "Lộc Đỉnh Ký" của TVB hội ngộ sau 25 phim ra mắt.

Ngày 9/1, fanpage của show Memories Beyond Horizon đăng loạt ảnh Trần Thiếu Hà, Quảng Văn Tuân, Lưu Ngọc Thúy và Lương Tiểu Băng khi ghi hình chương trình. Các diễn viên tái hiện một số cảnh trong phim, tiết lộ hậu trường. Memories Beyond Horizon do Zhejiang TV kết hợp đài TVB sản xuất, là chương trình thực tế về nghề diễn, các nghệ sĩ tiền bối chia sẻ kinh nghiệm với diễn viên trẻ.

Từ trái sang: Lương Tiểu Băng, Lưu Ngọc Thúy, Quảng Văn Tuân và Trần Thiếu Hà ở show thực tế. Ảnh: Zhejiang TV

Lương Tiểu Băng tiết lộ khi mới vào đoàn phim, các diễn viên chưa thân quen, hầu hết cộng sự đều nghĩ nam chính Trần Tiểu Xuân (vai Vi Tiểu Bảo) tính cách mạnh mẽ, táo bạo. Cô bất ngờ vì khi diễn chung, anh hay thẹn. Ở một cảnh phim, kịch bản yêu cầu Trần Tiểu Xuân hôn môi Lương Tiểu Băng nhưng khi diễn, tài tử hôn lên tóc cô. Dù vậy, lúc đó anh đỏ bừng mặt.

Trong phim, Lương Tiểu Băng đóng A Kha - cô gái khiến Vi Tiểu Bảo mê mệt vì nhan sắc kiều diễm, sau này thành vợ ba của Tiểu Bảo. Tiểu Băng hiện 53 tuổi, ít đóng phim, chủ yếu tham gia sự kiện, livestream bán hàng. Cô kết hôn với tài tử Trần Gia Huy được 21 năm, có một con trai.

Bốn cô vợ của Vi Tiểu Bảo tái ngộ. Ảnh: Weibo/Liang Xiaobing

Trong chương trình, Lưu Ngọc Thúy nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động khi gặp bạn cũ. Cô nói cả sự nghiệp diễn xuất, dù chủ yếu đóng vai phụ, cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì làm khán giả khóc, cười. Trong Lộc Đỉnh Ký, Ngọc Thúy đóng công chúa Kiến Ninh - cô vợ tư nghịch ngợm, tính tình quá quắt, có phần độc ác của Vi Tiểu Bảo. Diễn viên năm nay 56 tuổi, sống độc thân.

Trần Thiếu Hà trong "Lộc Đỉnh Ký" Trần Thiếu Hà trong "Lộc Đỉnh Ký". Video: TVB

Các người đẹp Trần Thiếu Hà và Quảng Văn Tuân đều ngừng đóng phim từ lâu, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Thiếu Hà năm nay 46 tuổi, kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô kết hôn với đại gia Lý Văn Huy năm 2016, có một con gái. Trước đó, Thiếu Hà qua một đời chồng, có hai con riêng.

Quảng Văn Tuân kết hôn với doanh nhân Ứng Đức Vinh năm 2006, từ đó nghỉ đóng phim, phụ chồng kinh doanh. Vợ chồng có ba con, hai trai và một gái.

Lộc Đỉnh Ký do TVB sản xuất tạo cơn sốt năm 1998 nhờ cải biên hợp lý, dàn diễn viên tài năng. Trần Tiểu Xuân đóng Vi Tiểu Bảo, con trai kỹ nữ Vi Xuân Phương, không biết bố là ai. Nhờ tài nịnh nọt, xảo trá, Tiểu Bảo tiến thân thành quan lớn trong triều đình, được nhà vua trọng dụng.

Như Anh