Bốn người bị phạt án tử hình vì mua bán gần 30 kg ma túy

TP HuếTrần Bảo Vũ, 32 tuổi, cùng ba đồng phạm bị tuyên án tử hình về hành vi mua bán, vận chuyển gần 30 kg ma túy.

Ngày 20/8, TAND TP Huế tuyên phạt Vũ, Phan Minh Trung (35 tuổi), Lê Khắc Dỉ (22 tuổi) và Nguyễn Duy Quang (21 tuổi) mức án tử hình về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Phạm Xuân Nguyên Minh (26 tuổi), Huỳnh Thị Lệ Huyền (34 tuổi), Võ Đại Tây Dương (29 tuổi), Lê Anh Vũ (24 tuổi) lĩnh án chung thân; 3 người khác bị tuyên 20 năm tù giam về cùng tội danh.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vạn An

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ. Anh ta trực tiếp điều hành, chỉ đạo đàn em tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao ma túy, đồng thời thuê nhiều địa điểm làm nơi tập kết "hàng" số lượng lớn.

Tại phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng, công an thu giữ hơn 10,7 kg ma túy các loại. Địa điểm này Vũ giao cho Trung, Dỉ, Quang và Minh điều hành phân phối.

Tại giao lộ Cầu Dã Viên - Lê Duẩn, lực lượng chức năng bắt quả tang Khuê đang vận chuyển 5,68 kg ma túy từ Huế đi Quảng Trị.

Khám xét phòng trọ trên đường Ngự Bình và căn nhà đường Trần Phú, công an thu giữ hơn 17 kg ma túy. Số chất cấm này do Lệ Huyền mua từ Vũ và một người khác để bán; Dương trực tiếp nhận và giao hàng.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy. Những người dưới trướng anh ta có vai trò đồng phạm tích cực, phạm tội đối với 10,7 kg ma túy.

Lệ Huyền và Dương phải chịu trách nhiệm với 6,64 kg ma túy. Các bị cáo còn lại bị xác định tham gia vận chuyển gần 6 kg Methamphetamine.

Võ Thạnh