Bốn người bị khởi tố vì đẩy giá đấu giá quyền khai thác cát lên 1.534%

Đà NẵngCông an khởi tố 4 người liên quan vụ thông đồng đẩy giá đấu giá quyền khai thác mỏ cát xây dựng ĐB2B lên tới 1.534,6% - cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (25 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (34 tuổi) và Trần Văn Bảy (50 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác mỏ cát xây dựng ĐB2B tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng. Trong đó, riêng Hùng bị bắt tạm giam.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 23/7, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, chủ Công ty Cổ phần MT Quảng Đà) và Đỗ Thị Lệ (36 tuổi, kế toán công ty) với cáo buộc lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nhà chức trách cho rằng hành vi của nhóm Hùng, Tiến, Quân và Bảy được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Khoa.

Bốn bị can (phải) trong vụ án thông đồng đẩy giá đấu giá khai thác mỏ cát xây dựng bị khởi tố. Ảnh: Tú Anh

Theo cơ quan điều tra, 4 bị can đã thông đồng trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản diễn ra ngày 18-19/10/2024 nhằm giúp Công ty Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trúng thầu. Buổi đấu giá cát xây dựng này được tổ chức với mức giá khởi điểm hơn 1,2 tỷ đồng. Tại đây, Công ty Quảng Đà đưa ra mức giá hơn 370 tỷ đồng.

Nhóm này bị cáo buộc đã thỏa thuận dìm giá đối thủ, sau đó đẩy giá lên cao bất thường, khiến Công ty Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm - con số bị đánh giá là bất thường.

Điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ rộng hơn 6 ha với trữ lượng gần 160.000 m3. Sau khi kết quả đấu giá công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ) cho rằng việc đẩy giá lên cao trong phiên đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, nhằm trục lợi bất chính. Điều này không chỉ gây xáo trộn thị trường vật liệu xây dựng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Hiện chưa có bằng chứng công bố việc đẩy giá cát tại phiên đấu giá mỏ ĐB2B tại xã Điện Bàn Tây là nguyên nhân duy nhất làm tăng giá vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, nhưng trong giai đoạn tháng 5 vừa qua giá cát tại hai địa phương này đã tăng gấp 3-4 lần, lên 650.000-800.000 đồng/m3, trong khi giá công bố tại bãi tập kết Đại An hồi tháng 4 chỉ khoảng 190.000 đồng/m3.

Tình trạng này khiến nhiều dự án đầu tư công, công trình tư nhân và xây dựng nhà ở bị ảnh hưởng tiến độ, đồng thời đẩy chi phí các sản phẩm liên quan như bê tông thương phẩm tăng cao.

Ngày 27/5 UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Nam rà soát, điều chỉnh giá vật liệu phù hợp thực tế, đồng thời kiểm tra hoạt động khai thác để có biện pháp bình ổn giá và nguồn cung cát trong thời gian tới.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước và làm méo mó thị trường tài nguyên.

Nguyễn Đông